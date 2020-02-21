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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5596559755985599
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.
Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.
Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...

Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів?
Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
таке враження - що я з його поясненнями погодився....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ЛАД
Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..
Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш
Тепер по суті
Побудували іноземці завод в педерації..
1 Завод не експортує свою продукцію
2 Завод платить за інтелектуальну власність
3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе

От і виходить
москалики і тут самі/себе вишмагали.

Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь.
- Например возьмём Лакшми Миттал
Завод в Кривом Рогу и Казахстане.
Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок)
- При 100% выполнения налоговых поступлений.
- 100% товаром закрыт внутренний рынок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:16

  mephala написав:Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?


У американцев и китайцев. Но это не только управленческий, а и государственный инфраструктурный и финансовый ресурс
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28

  Tegularius написав:
  mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей???
Просто банально струсили.
Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии?
В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...

Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.
Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:39

detroytred
Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 16163.html
Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою.

"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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