Юрий Атаманюк заявил в эфире Politeka Online, что Украина сегодня находится буквально в шаге от пропасти. Эксперт напомнил, что сегодня наша страна занимает первые места в Европе по таким показателям, как нищета, уровень естественной убыли населения, смертности, количеству заболевших СПИДом, туберкулёзом...



Ситуация с туберкулезом если и лучше, то не намного. По количеству заболевших Украина сегодня находится на втором месте в Европе. Эксперт подчеркнул, что все эти тенденции ведут нашу страну к деградации - как общества, так и государства. Отдельно следует отметить ухудшение экономической ситуации, ведь экономика лежит в основе политологических процессов. При таком уровне обнищания всегда набирают силу партии левого толка типа коммунистов или социалистов с их традиционным лозунгом «грабь награбленное».



Эти люди борются не с бедностью - они ведут борьбу с богатыми. Богатых выдавливают из страны, чтобы общество становилось еще беднее. Ведь строить, развивать, вкладывать средства в развитие просто некому. Также поднимают головы и радикальные силы. В обществе в итоге могут начаться очень серьезные проблемы.