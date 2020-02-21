Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками. Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард. Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...
Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів? Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
таке враження - що я з його поясненнями погодився....
detroytred написав:ЛАД Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг.. Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш Тепер по суті Побудували іноземці завод в педерації.. 1 Завод не експортує свою продукцію 2 Завод платить за інтелектуальну власність 3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе
От і виходить москалики і тут самі/себе вишмагали.
Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь. - Например возьмём Лакшми Миттал Завод в Кривом Рогу и Казахстане. Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок) - При 100% выполнения налоговых поступлений. - 100% товаром закрыт внутренний рынок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей??? Просто банально струсили. Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии? В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой. Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей??? Просто банально струсили. Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии? В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой. Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Для Вашего понимания в 2004 отменили Закон Украины "о всеобщем обязательном медикосоциальном страховании". С 1995 года в Украине официально эпидемия туберкулёза, с этого года среди людей официально стартовал "свиной грипп" на Житомерщине.
Сегодня Зравоохранение в Украине не существует по определению. - Это инициатива некоторых мед работников, что давали и не забыли "Клятву Гиппократа". В задачах управленческих структур - их физически ликвидировать, как лишний груз требующий средств. - Продать выгодно недвижимость медучреждений, имущество, как лишнее,... для этого придумано фуфло типа "опорной больницы", укрупнение, слияние, .... - это всё элементы большой ликвидации. - Обязательств Государства по этому поводу нет по определению. с 2011года. - Остальное для лохов
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Побудували іноземці завод в педерації.. 1 Завод не експортує свою продукцію 2 Завод платить за інтелектуальну власність 3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе
От і виходить москалики і тут самі/себе вишмагали.
1. Завод таки "експортує". И автозаводы, и Самсунг, и пр. 2. Не знаю точно, спорить не буду, но сильно сомневаюсь. 3. "всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе" точно нет, это фантазии. Да и насчёт 100% инвестиций - выражение не очень понятное. "От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
А от тут проблема то й заключається У москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад... А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті. Тому й питання А навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон є А будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо? Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблема В педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували. Але хіба совкофіл пенсійного віку з цим погодиться?
Юрий Атаманюк заявил в эфире Politeka Online, что Украина сегодня находится буквально в шаге от пропасти. Эксперт напомнил, что сегодня наша страна занимает первые места в Европе по таким показателям, как нищета, уровень естественной убыли населения, смертности, количеству заболевших СПИДом, туберкулёзом...
Ситуация с туберкулезом если и лучше, то не намного. По количеству заболевших Украина сегодня находится на втором месте в Европе. Эксперт подчеркнул, что все эти тенденции ведут нашу страну к деградации - как общества, так и государства. Отдельно следует отметить ухудшение экономической ситуации, ведь экономика лежит в основе политологических процессов. При таком уровне обнищания всегда набирают силу партии левого толка типа коммунистов или социалистов с их традиционным лозунгом «грабь награбленное».
Эти люди борются не с бедностью - они ведут борьбу с богатыми. Богатых выдавливают из страны, чтобы общество становилось еще беднее. Ведь строить, развивать, вкладывать средства в развитие просто некому. Также поднимают головы и радикальные силы. В обществе в итоге могут начаться очень серьезные проблемы.
Хотя у всех задача одна, от институтов Государственной власти - продать Украину продать ВСЁ и вывести деньги, что не продаётся - уничтожить. Для того, что бы страна - собственник защищала от РФ, или кого то другого. Другого объяснения не существует по определению. Каким бы это маразмом не звучало.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.