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А чего Вы ожидали от "актёров - Соросят"? Чего-то нужно вещать, что бы объединить страну перед эпидемией. В Италии на сегодня уже 17 случаев, США уже заявили про заболевание,... "Не шить же маски самому". Посмотрите на условия куда поместили детей. http://www.t.ks.ua/evakuirovannaya-ukra ... sanatoriya После Китая они тупо-РЖУТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.