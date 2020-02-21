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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5597559855995600
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:41

  Frant написав: на марші:

https://uainfo.org/blognews/1582304751- ... bleni.html

А чего Вы ожидали от "актёров - Соросят"?
Чего-то нужно вещать, что бы объединить страну перед эпидемией. В Италии на сегодня уже 17 случаев, США уже заявили про заболевание,...
"Не шить же маски самому".
Посмотрите на условия куда поместили детей. http://www.t.ks.ua/evakuirovannaya-ukra ... sanatoriya
После Китая они тупо-РЖУТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 5597559855995600
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