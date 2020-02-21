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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5597559855995600>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Я как-то будивельнику объяснял негатив коррупции, халатности, нежелания выполнения функциональных обязанностей властьимущими и чиновниками.
Украдет, проспит, захалтурит и т.п. он на миллион себе в карман, а загубит на миллиард.
Вот эти их миллионы в личных карманах наших управленцев дали результат -- отставание от других стран на миллиарды...

Яке відношення має приватизація совкого спадку до інвестицій - нових сучасних бізнесів?
Черги з реальних інвесторів ніколи не було. Були окремі випадки, коли відлякували інвесторів, чи вони самі, згодом, пішли, через стискання нашого ринку, після чергової кризи.
таке враження - що я з його поясненнями погодився....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ЛАД
Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..
Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш
Тепер по суті
Побудували іноземці завод в педерації..
1 Завод не експортує свою продукцію
2 Завод платить за інтелектуальну власність
3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе

От і виходить
москалики і тут самі/себе вишмагали.

Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь.
- Например возьмём Лакшми Миттал
Завод в Кривом Рогу и Казахстане.
Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок)
- При 100% выполнения налоговых поступлений.
- 100% товаром закрыт внутренний рынок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:16

  mephala написав:Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?


У американцев и китайцев. Но это не только управленческий, а и государственный инфраструктурный и финансовый ресурс
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28

  Tegularius написав:
  mephala написав:ВРАЧИ могут понимать что нет условий для проведения карантина а не "карантина"
Какие нужны особые условия, для профилактической обсервации 14 здоровых людей???
Просто банально струсили.
Эфемерного риска подцепить вирус, от которого смертность меньше 2%. А если реальный случай смертельной эпидемии?
В поругаемом СССР во время Чернобыля добровольцы шли на верную гибель...

Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.
Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:39

detroytred
Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 16163.html
Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою.

"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59

Побудували іноземці завод в педерації..
1 Завод не експортує свою продукцію
2 Завод платить за інтелектуальну власність
3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе

От і виходить
москалики і тут самі/себе вишмагали.

1. Завод таки "експортує". И автозаводы, и Самсунг, и пр.
2. Не знаю точно, спорить не буду, но сильно сомневаюсь.
3. "всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе" точно нет, это фантазии. Да и насчёт 100% инвестиций - выражение не очень понятное.
"От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
:)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:14

  ЛАД написав:"От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
А от тут проблема то й заключається
У москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад...
А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті.
Тому й питання
А навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон є
А будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо?
Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблема
В педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували.
Але хіба совкофіл пенсійного віку з цим погодиться?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:41

  Frant написав: на марші:

https://uainfo.org/blognews/1582304751- ... bleni.html

А чего Вы ожидали от "актёров - Соросят"?
Чего-то нужно вещать, что бы объединить страну перед эпидемией. В Италии на сегодня уже 17 случаев, США уже заявили про заболевание,...
"Не шить же маски самому".
Посмотрите на условия куда поместили детей. http://www.t.ks.ua/evakuirovannaya-ukra ... sanatoriya
После Китая они тупо-РЖУТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:13

  lapay написав:
  ЛАД написав:У них всего этого нет благодаря "божьей помощи"?
Или, может, всё-таки благодаря вакцинации и отсутствии дураков, которые рассказывают о её "вреде"?

Завдяки штрафам і навіть карному покаранню, за відмому від вакцинації. Ну і грошей в них більше, тому і бояться нового коронавірусу менше, бо отримають кваліфіковану допомогу.

Кто нам виноват?
А особой помощи при короновирусе нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:17

  Starikan написав:.......
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.
Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.

Клятву Гиппократа никто не отменял.
Сильно подозреваю, что за такое на Западе, как минимум, лишили лицензии врача.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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