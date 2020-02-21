Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59

Побудували іноземці завод в педерації..

1 Завод не експортує свою продукцію

2 Завод платить за інтелектуальну власність

3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе



От і виходить

москалики і тут самі/себе вишмагали.

1. Завод таки "експортує". И автозаводы, и Самсунг, и пр.2. Не знаю точно, спорить не буду, но сильно сомневаюсь.3. "всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе" точно нет, это фантазии. Да и насчёт 100% инвестиций - выражение не очень понятное."От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".