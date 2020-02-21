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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5597559855995600
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:35

  Kudrjavuy написав:detroytred
Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.


Смысл комментировать фейк? Все, кто его опубликовал, ссылаются на один-единственный источник - https://www.facebook.com/alex.petrov.39 ... 2858982365, опубликованный еще 13 февраля.

Начиная с 14 февраля о нем уже молчали, кроме patrioty.org.ua, которые узнали о нем только 21 февраля.

И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:47

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.
Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.

Клятву Гиппократа никто не отменял.
Сильно подозреваю, что за такое на Западе, как минимум, лишили лицензии врача.

Здесь Вы глубоко ошибаетесь при чём, как "страховая медицина такое практиковалось с 92го"- это сравне Фашисткой Германии - в больничке открыто спрашивали хочешь жить? Или будем лечиться? как раз Европа и крышевала эту систему:
На "Западе" с этим куда критичнее.
Просто пришлось с ними иметь Дело.
"Под Запад" ломают и нашу систему здравоохранения - т.е. ближайшая к вам больничка будет на Кубе, или Израиле - но попадание туда, или туда взаимоисключит лечение и там и там.
В Украине уже фактические цены "на лечение" ровно в 3 раза превосходят заявленные(официальные).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:49

  yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".

Текст оригинальный. :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:57

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.
Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.

Клятву Гиппократа никто не отменял.
Сильно подозреваю, что за такое на Западе, как минимум, лишили лицензии врача.

Здесь Вы глубоко ошибаетесь при чём, как "страховая медицина такое практиковалось с 92го"- это сравне Фашисткой Германии - в больничке открыто спрашивали хочешь жить? Или будем лечиться? как раз Европа и крышевала эту систему:
На "Западе" с этим куда критичнее.
Просто пришлось с ними иметь Дело.
"Под Запад" ломают и нашу систему здравоохранения - т.е. ближайшая к вам больничка будет на Кубе, или Израиле - но попадание туда, или туда взаимоисключит лечение и там и там.
В Украине уже фактические цены "на лечение" ровно в 3 раза превосходят заявленные(официальные).

б***... накаркал:
Зеленский образовал рабочую группу по реформированию системы здравоохранения

21.02.2020 21:56.

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 Глава государства подписал 21 февраля, - сообщает пресс-служба Президента.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями высшего образования и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам.

Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, - говорится в сообщении.

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Как красивая картинка от бывшего премьера....
- Можете бросать в меня камни.
Но всё же ..: Спасайся, хто как может!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:10

Крым конечно изнутри изменился словно его "перекрасили" стал чёрно-белый.
Но этого мало, решили сделать из него "Афганистан"?
https://sprotyv.info/news/v-okkupirovan ... jnogo-maka
«Сегодня мировая наука, особенно сельское хозяйство, говорит, что опиаты и каннабиоиды намного более действующие в медицине, если они растительного происхождения. Существуют различные активаторы, дающие агрегативный эффект. Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство Российской Федерации вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению», — заявил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:28

  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".

Текст оригинальный. :evil:

А прочитать оригинальный текст (скрин), который вставлен в ваш пост, что вам помешало?
yanyura
 
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  #<1 ... 5597559855995600
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