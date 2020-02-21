Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:....... Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой. Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Клятву Гиппократа никто не отменял. Сильно подозреваю, что за такое на Западе, как минимум, лишили лицензии врача.
Здесь Вы глубоко ошибаетесь при чём, как "страховая медицина такое практиковалось с 92го"- это сравне Фашисткой Германии - в больничке открыто спрашивали хочешь жить? Или будем лечиться? как раз Европа и крышевала эту систему: На "Западе" с этим куда критичнее. Просто пришлось с ними иметь Дело. "Под Запад" ломают и нашу систему здравоохранения - т.е. ближайшая к вам больничка будет на Кубе, или Израиле - но попадание туда, или туда взаимоисключит лечение и там и там. В Украине уже фактические цены "на лечение" ровно в 3 раза превосходят заявленные(официальные).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".
Текст оригинальный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:....... Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой. Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.
Клятву Гиппократа никто не отменял. Сильно подозреваю, что за такое на Западе, как минимум, лишили лицензии врача.
Здесь Вы глубоко ошибаетесь при чём, как "страховая медицина такое практиковалось с 92го"- это сравне Фашисткой Германии - в больничке открыто спрашивали хочешь жить? Или будем лечиться? как раз Европа и крышевала эту систему: На "Западе" с этим куда критичнее. Просто пришлось с ними иметь Дело. "Под Запад" ломают и нашу систему здравоохранения - т.е. ближайшая к вам больничка будет на Кубе, или Израиле - но попадание туда, или туда взаимоисключит лечение и там и там. В Украине уже фактические цены "на лечение" ровно в 3 раза превосходят заявленные(официальные).
б***... накаркал:
Зеленский образовал рабочую группу по реформированию системы здравоохранения
21.02.2020 21:56.
Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 Глава государства подписал 21 февраля, - сообщает пресс-служба Президента.
В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.
По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.
Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями высшего образования и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам.
Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, - говорится в сообщении.
В связи с эпидемией нам усем усё.... Как красивая картинка от бывшего премьера.... - Можете бросать в меня камни. Но всё же ..: Спасайся, хто как может!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Крым конечно изнутри изменился словно его "перекрасили" стал чёрно-белый. Но этого мало, решили сделать из него "Афганистан"?
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.