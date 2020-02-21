Здесь Вы глубоко ошибаетесь при чём, как "страховая медицина такое практиковалось с 92го"- это сравне Фашисткой Германии - в больничке открыто спрашивали хочешь жить? Или будем лечиться? как раз Европа и крышевала эту систему:На "Западе" с этим куда критичнее.Просто пришлось с ними иметь Дело."Под Запад" ломают и нашу систему здравоохранения - т.е. ближайшая к вам больничка будет на Кубе, или Израиле - но попадание туда, или туда взаимоисключит лечение и там и там.В Украине уже фактические цены "на лечение" ровно в 3 раза превосходят заявленные(официальные).

.......Я согласен и с вашим мнением (струсили), и с констатацией отличия от СССР (хотя далеко не его любитель). В СССР за такое бы немедленно уволили с соответствующей записью в трудовой.Но времена изменились. Прошло почти 40 лет. Изменились и люди - стали "нормальными обывателями" (по классификации коллеги Детройтреда), для которых своя рубашка ближе.

Зеленский образовал рабочую группу по реформированию системы здравоохранения



21.02.2020 21:56.



Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 Глава государства подписал 21 февраля, - сообщает пресс-служба Президента.



В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.



По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.



Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями высшего образования и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам.



Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.



Указ вступает в силу со дня его опубликования, - говорится в сообщении.