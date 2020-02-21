Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".
Текст оригинальный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Крым конечно изнутри изменился словно его "перекрасили" стал чёрно-белый. Но этого мало, решили сделать из него "Афганистан"?
https://sprotyv.info/news/v-okkupirovan ... jnogo-maka «Сегодня мировая наука, особенно сельское хозяйство, говорит, что опиаты и каннабиоиды намного более действующие в медицине, если они растительного происхождения. Существуют различные активаторы, дающие агрегативный эффект. Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство Российской Федерации вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению», — заявил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нет, я, конечно, понимаю, что Вы вестник апокалипсиса, но всё же тщательнЕе надо, тщательнЕе. По Вашей же ссылке:
По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.
Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».
В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.