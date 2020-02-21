Додано: Суб 22 лют, 2020 03:15

budivelnik написав: ЛАД написав: "От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали". "От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали". А от тут проблема то й заключається

У москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад...

А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті.

Тому й питання

А навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон є

А будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо?

Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблема

В педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували.

Але хіба совкофіл пенсійного віку з цим погодиться? А от тут проблема то й заключаєтьсяУ москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад...А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті.Тому й питанняА навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон єА будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо?Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблемаВ педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували.

экспортируют часть продукции

Алаверды.Якби ж то львiвский рагуль навчился не те щоб думати, а хоча б читати, то з ними ще можно було б про щось розмовляти.Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже.Если человек считает, что оттого, что он напишет Россия с маленькой буквы , а РФ назовёт "педерацией", России станет хоть на копейку хуже, а он будет выглядеть суперпатриотом ...Если человек абсолютно не понимает, что "Западу" глубоко по барабану куда мы идём, главное - была бы гарантирована прибыль ...Если человек не понимает, что бывает выгоднее быстро построить завод (который, в отличие от спекулятивного капитала - ОВГЗ или даже банковского из страны не вывезешь) за чужие деньги, чем долго заниматься собственными разработками ...И при всем этом считает себя суперспециалистом чуть ли не во всех вопросах, всех несогласных с ним совкофилами и ольгинцами.И о чём с таким человеком можно говорить?