Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".
Текст оригинальный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Крым конечно изнутри изменился словно его "перекрасили" стал чёрно-белый. Но этого мало, решили сделать из него "Афганистан"?
https://sprotyv.info/news/v-okkupirovan ... jnogo-maka «Сегодня мировая наука, особенно сельское хозяйство, говорит, что опиаты и каннабиоиды намного более действующие в медицине, если они растительного происхождения. Существуют различные активаторы, дающие агрегативный эффект. Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство Российской Федерации вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению», — заявил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нет, я, конечно, понимаю, что Вы вестник апокалипсиса, но всё же тщательнЕе надо, тщательнЕе. По Вашей же ссылке:
По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.
Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».
В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
А от тут проблема то й заключається У москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад... А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті. Тому й питання А навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон є А будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо? Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблема В педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували. Але хіба совкофіл пенсійного віку з цим погодиться?
Алаверды. Якби ж то львiвский рагуль навчился не те щоб думати, а хоча б читати, то з ними ще можно було б про щось розмовляти. Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже. Если человек считает, что оттого, что он напишет Россия с маленькой буквы , а РФ назовёт "педерацией", России станет хоть на копейку хуже, а он будет выглядеть суперпатриотом ... Если человек абсолютно не понимает, что "Западу" глубоко по барабану куда мы идём, главное - была бы гарантирована прибыль ... Если человек не понимает, что бывает выгоднее быстро построить завод (который, в отличие от спекулятивного капитала - ОВГЗ или даже банковского из страны не вывезешь) за чужие деньги, чем долго заниматься собственными разработками ... И при всем этом считает себя суперспециалистом чуть ли не во всех вопросах, всех несогласных с ним совкофилами и ольгинцами.
И о чём с таким человеком можно говорить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:И о чём с таким человеком можно говорить?
А я ему где–то даже завидую. Судя по коверканию слов, «уничижительным» (с его точки зрения) названиям, мелочному бахвальству и прочему юношескому задору, включая максимализм, человек находится в психо–эмоциональном состоянии лет на пятнадцать где–то. Вечно молодой..
Зы. А курчавый – вечно пьяный походу тоже где–то слегка завидую, кстати
Нет, я, конечно, понимаю, что Вы вестник апокалипсиса, но всё же тщательнЕе надо, тщательнЕе. По Вашей же ссылке:
По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.
Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».
В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».
Так профессор признался, что он пока ничего не понимает, как так получилось. Ждем дальше новостей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.