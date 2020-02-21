RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5598559956005601>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:35

  Kudrjavuy написав:detroytred
Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.


Смысл комментировать фейк? Все, кто его опубликовал, ссылаются на один-единственный источник - https://www.facebook.com/alex.petrov.39 ... 2858982365, опубликованный еще 13 февраля.

Начиная с 14 февраля о нем уже молчали, кроме patrioty.org.ua, которые узнали о нем только 21 февраля.

И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".
yanyura
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:49

  yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".

Текст оригинальный. :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7919
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:10

Крым конечно изнутри изменился словно его "перекрасили" стал чёрно-белый.
Но этого мало, решили сделать из него "Афганистан"?
https://sprotyv.info/news/v-okkupirovan ... jnogo-maka
«Сегодня мировая наука, особенно сельское хозяйство, говорит, что опиаты и каннабиоиды намного более действующие в медицине, если они растительного происхождения. Существуют различные активаторы, дающие агрегативный эффект. Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство Российской Федерации вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению», — заявил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7919
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:28

  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:И не "щодо утримання від оціночних висловлювань", а "щодо отримання від оціночних висловлювань".

Текст оригинальный. :evil:

А прочитать оригинальный текст (скрин), который вставлен в ваш пост, что вам помешало?
yanyura
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:21

  Kudrjavuy написав:
  mephala написав:Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?

Медики заявляют о повторном заболевании коронавирусом переболевших.
https://interfax.com.ua/news/general/642307.html
Это означает, что организм не создаёт против него иммунитет.

Нет, я, конечно, понимаю, что Вы вестник апокалипсиса, но всё же тщательнЕе надо, тщательнЕе. По Вашей же ссылке:
По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.

Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».

В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:30

Песня "Добро пожаловать на Родину" - https://www.instagram.com/tv/B81NhhNjYxj/
yanyura
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 03:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"От і виходить" - если бы эти заводы были у нас, то всё было бы прекрасно. Если в РФ, то "москалики і тут самі/себе вишмагали".
А от тут проблема то й заключається
У москаликів є гроші які вони отримали від європи за енергоресурси... і заводи москаликам будувались виключно з метою повернення тих грошей назад...
А у нас грошей (валюти) зайвої не має-отже й повертати нічого , тому в нас треба будувати заводи які самі на себе зароблять...тобто зможуть заробляти на експорті.
Тому й питання
А навіщо піднімати нас? Якби ми як Польща чітко сказали що ми частина Європи - резон є
А будувати в нас заводи .які будуть забирати валюту з Європи і переволдити її в педерацію...Європі то це навіщо?
Тут Європа скаже - якщо ви з педераційниками - то нехай педераційники і інвестують...але тут то й проблема
В педераційників є гроші - і немає технологій..якби вони мали доступ до технологій-то вони б тоді в себе будували.
Але хіба совкофіл пенсійного віку з цим погодиться?

Алаверды.
Якби ж то львiвский рагуль навчился не те щоб думати, а хоча б читати, то з ними ще можно було б про щось розмовляти.
Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже.
Если человек считает, что оттого, что он напишет Россия с маленькой буквы , а РФ назовёт "педерацией", России станет хоть на копейку хуже, а он будет выглядеть суперпатриотом ... :)
Если человек абсолютно не понимает, что "Западу" глубоко по барабану куда мы идём, главное - была бы гарантирована прибыль ...
Если человек не понимает, что бывает выгоднее быстро построить завод (который, в отличие от спекулятивного капитала - ОВГЗ или даже банковского из страны не вывезешь) за чужие деньги, чем долго заниматься собственными разработками ...
И при всем этом считает себя суперспециалистом чуть ли не во всех вопросах, всех несогласных с ним совкофилами и ольгинцами.

И о чём с таким человеком можно говорить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 08:35

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:И о чём с таким человеком можно говорить?

А я ему где–то даже завидую. Судя по коверканию слов, «уничижительным» (с его точки зрения) названиям, мелочному бахвальству и прочему юношескому задору, включая максимализм, человек находится в психо–эмоциональном состоянии лет на пятнадцать где–то. Вечно молодой.. :)

Зы. А курчавый – вечно пьяный походу :) тоже где–то слегка завидую, кстати :)

И кому Вы что хотите здесь доказать? :)
fokus
 
Повідомлень: 482
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:02

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  mephala написав:Франция вывезла эвакуированных из Уханя в курортный городок: Местные обеспокоены, туристы уезжают

я не розумію. невже тільки у америкосів є голова на плечах?

Медики заявляют о повторном заболевании коронавирусом переболевших.
https://interfax.com.ua/news/general/642307.html
Это означает, что организм не создаёт против него иммунитет.

Нет, я, конечно, понимаю, что Вы вестник апокалипсиса, но всё же тщательнЕе надо, тщательнЕе. По Вашей же ссылке:
По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.

Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».

В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».


Так профессор признался, что он пока ничего не понимает, как так получилось.
Ждем дальше новостей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15317
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3961 раз.
Подякували: 6088 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:11

  freeze написав:......
Так профессор признался, что он пока ничего не понимает, как так получилось.
Ждем дальше новостей.

Так я именно об этом - ещё ничего не понятно, а кучерявый уже в панике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5598559956005601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.