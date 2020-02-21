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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5598559956005601 Додано: Суб 22 лют, 2020 09:41 Kudrjavuy написав: budivelnik написав: detroytred написав: ЛАД

Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы)) ЛАДРешил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы)) Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..

Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш

Тепер по суті

Побудували іноземці завод в педерації..

1 Завод не експортує свою продукцію

2 Завод платить за інтелектуальну власність

3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе



От і виходить

москалики і тут самі/себе вишмагали. Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг..Що поробиш , 25 років в армії де..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралашТепер по сутіПобудували іноземці завод в педерації..1 Завод не експортує свою продукцію2 Завод платить за інтелектуальну власність3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себеОт і виходитьмоскалики і тут самі/себе вишмагали.

Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь.

- Например возьмём Лакшми Миттал

Завод в Кривом Рогу и Казахстане.

Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок)

- При 100% выполнения налоговых поступлений.

- 100% товаром закрыт внутренний рынок. Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь.- Например возьмём Лакшми МитталЗавод в Кривом Рогу и Казахстане.Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок)- При 100% выполнения налоговых поступлений.- 100% товаром закрыт внутренний рынок.

+100

Завод (конкурентно-способное! производство) работает, а это налоги, рабочие места. Стоимость рабочего места немалая.

Рабочие места ... со всеми вытекающими.



Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш. +100Завод (конкурентно-способное! производство) работает, а это налоги, рабочие места. Стоимость рабочего места немалая.Рабочие места ... со всеми вытекающими.Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш. detroytred

Повідомлень: 23137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 09:50 Будивельник

Ну ладно ещё Ваши ералашные пёрлы, ну пускай Ваши глупые оценки озвученных мнений оппонентов, но к чему Ваши рагульские раздаточно-портковые вставки-домыслы?!

Они неуместны, далеки от действительности и нелепы.



Особенно выводы о начальнике с уровня начальника раздатчика портков)))



Придерживайтесь сути. detroytred

Повідомлень: 23137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 10:07 Re: Політичні дискусії ​​Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15317 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3961 раз. Подякували: 6088 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 10:14 Kudrjavuy написав: detroytred

Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.



https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 16163.html

Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою.



"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.

Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою."Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим. Вопрос к Вам пожалуйста прокоментируйте.

В принципе всё может быть. В смысле и такой документ могли *додуматься* состряпать.

Но то что неофициально предложили -- очень вероятно.



У нас вся проблема в том, что скатились в неофициальный формат. И если вначале войны этот неофициал имел больше позитива, то теперь -- наоборот.

В каждой бригаде, части свои порядки, свой царь...

Вместо определённых официальными документами. В принципе всё может быть. В смысле и такой документ могли *додуматься* состряпать.Но то что неофициально предложили -- очень вероятно.У нас вся проблема в том, что скатились в неофициальный формат. И если вначале войны этот неофициал имел больше позитива, то теперь -- наоборот.В каждой бригаде, части свои порядки, свой царь...Вместо определённых официальными документами. detroytred

Повідомлень: 23137 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 10:18 yanyura написав: Волгарь написав: И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами. И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.

Волгарь написав: И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.

Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):

Как украинский газ сделал СССР энергетической супердержавой

2018-06-13

...

в результате открытия Дашавского газового месторождения, которое начало поставлять газ в тогда еще польскую Галицию. Постепенно Дашава начала поставлять газ во Львов, Дрогобыч, Стрый. Сразу после окончания второй мировой войны в 1945-м году СССР продолжил поставлять украинский газ в Польшу. Впоследствии был введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (1948), который достроили до Москвы (1951). Так украинский газ начал поставляться в Россию.



В 1950-м году было открыто Шебелинское газовое месторождение, которое начало давать газ через 6 лет. Топливо с этого месторождения пошло на Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Белгород. В 1960-м году — и в Киев. Газ из Западной Украины начал поставляться в Беларусь через газопровод Дашава-Минск. Оттуда украинский газ пришел в Литву (Вильнюс, Клайпеда) и Латвию (Рига).

...

В 1967-м году начался экспорт газа из Украины в Чехословакию. В издании «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 1273-2016 гг.» (Вторая редакция, 2017, «Газпром трансгаз Ухта») об этом пишут так: «Начат экспорт газа в Чехословакию. Введен в строй газопровод „Братство“ между СССР (Закарпатье) и Чехословакией. Протяженность 558 км, в том числе по территории СССР 183 км, диаметр труб 1080 мм».



Похожая хронология и описание событий встречаются на сайте «Нафтогаза» и «Укратрансгаз».



В 1968 году газопровод «Братство» дотянули до города Баумгартен, что на австрийской границе — так украинский газ пошел в Австрию.



Российские историки газовой отрасли из «Газпрома» так пишут об этом событии:



«От магистрального газопровода СССР (Западная Украина) — Чехословакия (» Братство «) в районе г. Яблоница построен отвод в Австрию».



Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 года в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ».

...

А вот так писали немецкие газеты о первых поставках советского газа в 1973 году, когда газопроводы, сделанные из немецких труб на немецкие кредиты, дошли до немецкой границы:



"Герберт Шельберг, генеральный директор компании Ruhrgas AG, нажимает кнопку в Вайдхаузе на немецко-чехословацкой границе, что символизирует старт поставок природного газа из Советского Союза. В следующие 20 лет по контракту в Германию будет поставлено 120 млрд кубометров высококалорийного натурального газа. Сначала он придет с Западной Украины, впоследствии пойдет российский газ, а позже придет уже газ из гигантских месторождений в Сибири. К концу десятилетия годовая поставка должна постепенно вырасти до 7 млрд кубометров в год ...«(Die Zeit, № 41 от 05.10.1973).



То есть, даже в 1973 году по новеньким трубопроводам в Европу пошел сначала украинский газ. Кстати, возможно, это событие «Газпром» тоже может использовать для очередного пиара, ведь это практически «круглая» дата — 45 лет начала поставки «советского» газа в ФРГ.

http://argumentua.com/stati/kak-ukrains ... rderzhavoi



Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?

...

1950 р. Відкрито Шебелинське газоконденсатне родовище.



1950 р. Побудовано газопровід Угерсько - Гніздичів довжиною 19,5 км, ∅530 мм.



1951 р. Природний газ родовищ Львівщини подано в Москву.



1951 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Київ – Москва, об’єднаний в єдину систему з газопроводом Дашава – Київ;



1956 р. Початок розробки унікального Шебелинського газоконденсатного родовища. Кожний п’ятий кубометр газу, що видобувався в колишньому СРСР, був Шебелинським.



1960 р. Закінчено будівництво газопроводу Шебелинка – Брянськ. Змінився напрямок потоку газу на ділянці газопроводу Брянськ – Київ. Столиця України почала одержувати Шебелинський газ з боку Брянська.



1960 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Івацевичі - Комарно (Дашава -Мінськ) довжиною 384,3 км, ∅830 мм;



1960 р. Будівництво і введення в експлуатацію магістрального газопроводу Шебелинка - Брянськ (II нитка).

...

http://utg.ua/utg/about-company/history ... vitku.html Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?

Цицировать пропагандистские брошюрки - НЕВЕЛИК ТРУД. Мы же обратимся к цифрам. Оставив в стороне 50-е, когда вся газодобыча СССр измерялась 10-ю млрд. м3 в год, перейдем сразу к 1960-му, когда она достигла аж 47 млрд. Из них 14 млрд. (30%) - в УССР. Доля впечатляющая, если не знать, что в топливном балансе СССР в том году газ составлял менее 8% - столько же, сколько дрова и торф вместе взятые. Естественно, что экспорт, на который ссылается брошюрка, солидных денег не приносил - при цене 1000 м3 в 15 долларов продажа нескольких миллиардов м3 давала несколько десятков миллионов долларов в год. Пик украинской газодобычи пришелся на середину 70-х - 68 млрд. м3 из 290-та общесоюзных. Потом началось падение, и к концу 80-х добыча газа в УССР составляла 4% от общесоюзной -32 млрд. из 770-ми. А вот потребляла его республика с конца 70-х по 100-110 млрд м3 в год, т.е. получая из других республик СССР 70-80 млрд. м3 ежегодно. Что в итоге НА ПОРЯДОК МИНИМУМ превышает количество газа, поставленного в 60-ык годы ИЗ УССР в РСФСР, о чем упоминается в цитатах. Причем получала по ценам ВЕСЬМА НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ. Вряд ли цена 1000 кубов тогда превышала 60-ти рублей - оптовой цены тоны нефти. Или 15 кг живого веса КРС или свиней, сдаваемых в общесоюзный фонд. Не правда ли, очень приятное соотношение - сдал свинью в 120 кг и получил на эти деньги 8 000 м3 газа, тепла которого (80 гкал) достаточно для отопления СОТНИ квартир в течение месяца!!!

Таких подсчетов, конечно, в СССР никто не проводил, основной тренд был в том, что Прибалтика/Украина/Белоруссия и даже Закавказье КОРМИТ МОСКВУ. А вот перестанем кормить - и ЗАЖИВЕМ. И зажили, правда не все - в 8+ млн. Прибалтике через четверть века осталось 6 млн, в 52 млн. Украине -32, в 10,5 млн. Белоруссии - 9, про Грузию или Армению, лишившихся 40% населения, скромно помолчим. И лишь в РФ исключительно за счет приезжих из республик, переставших ее кормить, наличное население выросло со 148-ми до 160+ млн.

Еще разительнее оказался контраст с доходами на душу населения. Мы, давившиеся в очередях за овощами/фруктами по 60 коп за кг, и мечтать не могли о помидорах или арбузах по 9 коп, как в благославенных УССР или Молдавии. Помнится, как одна знакомая с придыханием рассказывала о ШЕСТИ!!! сортах колбасы в магазинах Донецка в компании горьковчан, получавших тогда ежемесячно по КИЛОГРАММУ варенки в месяц на рыло! И вот прошло четверть века. Колбасы теперь навалом, и благосостояние народа измеряется ...деньгами

GNI per capita, PPP (current international $)

Belarus 2018 19,240

Estonia 2018 34,970

Georgia 2018 11,500

Armenia 2018 10,480

Latvia 2018 29,780

Lithuania 2018 34,320

Moldova 2018 7,620

Russian Federation 2018 26,470

Ukraine 2018 9,020

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD

В итоге, среднедушевой национальный доход в РФ КРАТНО превысил сильно опережавших во времена Союза РСФСР ЗА СЧЕТ ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА Украину/Грузию/Армению/Молдавию, обошел на 1/3 Белоруссию, почти догнал Латвию и немного отстает от Эстонии. И главная причина всего этого - НЕЗАВИСИМОСТЬ для всех, рыночные цены во взаимной торговле и ПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ исключительно в России. Цицировать пропагандистские брошюрки - НЕВЕЛИК ТРУД. Мы же обратимся к цифрам. Оставив в стороне 50-е, когда вся газодобыча СССр измерялась 10-ю млрд. м3 в год, перейдем сразу к 1960-му, когда она достигла аж 47 млрд. Из них 14 млрд. (30%) - в УССР. Доля впечатляющая, если не знать, что в топливном балансе СССР в том году газ составлял менее 8% - столько же, сколько дрова и торф вместе взятые. Естественно, что экспорт, на который ссылается брошюрка, солидных денег не приносил - при цене 1000 м3 в 15 долларов продажа нескольких миллиардов м3 давала несколько десятков миллионов долларов в год. Пик украинской газодобычи пришелся на середину 70-х - 68 млрд. м3 из 290-та общесоюзных. Потом началось падение, и к концу 80-х добыча газа в УССР составляла 4% от общесоюзной -32 млрд. из 770-ми. А вот потребляла его республика с конца 70-х по 100-110 млрд м3 в год, т.е. получая из других республик СССР 70-80 млрд. м3 ежегодно. Что в итоге НА ПОРЯДОК МИНИМУМ превышает количество газа, поставленного в 60-ык годы ИЗ УССР в РСФСР, о чем упоминается в цитатах. Причем получала по ценам ВЕСЬМА НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ. Вряд ли цена 1000 кубов тогда превышала 60-ти рублей - оптовой цены тоны нефти. Или 15 кг живого веса КРС или свиней, сдаваемых в общесоюзный фонд. Не правда ли, очень приятное соотношение - сдал свинью в 120 кг и получил на эти деньги 8 000 м3 газа, тепла которого (80 гкал) достаточно для отопления СОТНИ квартир в течение месяца!!!Таких подсчетов, конечно, в СССР никто не проводил, основной тренд был в том, что Прибалтика/Украина/Белоруссия и даже Закавказье КОРМИТ МОСКВУ. А вот перестанем кормить - и ЗАЖИВЕМ. И зажили, правда не все - в 8+ млн. Прибалтике через четверть века осталось 6 млн, в 52 млн. Украине -32, в 10,5 млн. Белоруссии - 9, про Грузию или Армению, лишившихся 40% населения, скромно помолчим. И лишь в РФ исключительно за счет приезжих из республик, переставших ее кормить, наличное население выросло со 148-ми до 160+ млн.Еще разительнее оказался контраст с доходами на душу населения. Мы, давившиеся в очередях за овощами/фруктами по 60 коп за кг, и мечтать не могли о помидорах или арбузах по 9 коп, как в благославенных УССР или Молдавии. Помнится, как одна знакомая с придыханием рассказывала о ШЕСТИ!!! сортах колбасы в магазинах Донецка в компании горьковчан, получавших тогда ежемесячно по КИЛОГРАММУ варенки в месяц на рыло! И вот прошло четверть века. Колбасы теперь навалом, и благосостояние народа измеряется ...деньгамиВ итоге, среднедушевой национальный доход в РФ КРАТНО превысил сильно опережавших во времена Союза РСФСР ЗА СЧЕТ ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА Украину/Грузию/Армению/Молдавию, обошел на 1/3 Белоруссию, почти догнал Латвию и немного отстает от Эстонии. И главная причина всего этого - НЕЗАВИСИМОСТЬ для всех, рыночные цены во взаимной торговле и ПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ исключительно в России. Волгарь Повідомлень: 7572 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5598559956005601 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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