Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:ЛАД Решил человек обосновать отбор денег назад - привёл аргумент из Ералаша - инвестировали в заводы))
Бачу дейтройт нічого складнішого ніж єралаш-запамятати не зміг.. Що поробиш , 25 років в армії де я начальник-ти дурак..а так як дейтройт начальником не був-запамятався тільки єралаш Тепер по суті Побудували іноземці завод в педерації.. 1 Завод не експортує свою продукцію 2 Завод платить за інтелектуальну власність 3 Іноземці є власниками 100% інвестиції...,а тому всі прибутки ( і не тільки) виводять до себе
От і виходить москалики і тут самі/себе вишмагали.
Вы чуть-чуть не допонимаете о чём речь. - Например возьмём Лакшми Миттал Завод в Кривом Рогу и Казахстане. Разница у работников по основным профессиям там и здесь в 1,5 -2 раза и это при тех же процессах, как "Жаозен". В Германии, Бельгии,.... - страшно и писать(на порядок) - При 100% выполнения налоговых поступлений. - 100% товаром закрыт внутренний рынок.
+100 Завод (конкурентно-способное! производство) работает, а это налоги, рабочие места. Стоимость рабочего места немалая. Рабочие места ... со всеми вытекающими.
Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш.
Будивельник Ну ладно ещё Ваши ералашные пёрлы, ну пускай Ваши глупые оценки озвученных мнений оппонентов, но к чему Ваши рагульские раздаточно-портковые вставки-домыслы?! Они неуместны, далеки от действительности и нелепы.
Особенно выводы о начальнике с уровня начальника раздатчика портков)))
Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.
В принципе всё может быть. В смысле и такой документ могли *додуматься* состряпать. Но то что неофициально предложили -- очень вероятно.
У нас вся проблема в том, что скатились в неофициальный формат. И если вначале войны этот неофициал имел больше позитива, то теперь -- наоборот. В каждой бригаде, части свои порядки, свой царь... Вместо определённых официальными документами.
Волгарь написав:И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.
Волгарь написав:И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.
Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):
Как украинский газ сделал СССР энергетической супердержавой 2018-06-13 ... в результате открытия Дашавского газового месторождения, которое начало поставлять газ в тогда еще польскую Галицию. Постепенно Дашава начала поставлять газ во Львов, Дрогобыч, Стрый. Сразу после окончания второй мировой войны в 1945-м году СССР продолжил поставлять украинский газ в Польшу. Впоследствии был введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (1948), который достроили до Москвы (1951). Так украинский газ начал поставляться в Россию.
В 1950-м году было открыто Шебелинское газовое месторождение, которое начало давать газ через 6 лет. Топливо с этого месторождения пошло на Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Белгород. В 1960-м году — и в Киев. Газ из Западной Украины начал поставляться в Беларусь через газопровод Дашава-Минск. Оттуда украинский газ пришел в Литву (Вильнюс, Клайпеда) и Латвию (Рига). ... В 1967-м году начался экспорт газа из Украины в Чехословакию. В издании «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 1273-2016 гг.» (Вторая редакция, 2017, «Газпром трансгаз Ухта») об этом пишут так: «Начат экспорт газа в Чехословакию. Введен в строй газопровод „Братство“ между СССР (Закарпатье) и Чехословакией. Протяженность 558 км, в том числе по территории СССР 183 км, диаметр труб 1080 мм».
Похожая хронология и описание событий встречаются на сайте «Нафтогаза» и «Укратрансгаз».
В 1968 году газопровод «Братство» дотянули до города Баумгартен, что на австрийской границе — так украинский газ пошел в Австрию.
Российские историки газовой отрасли из «Газпрома» так пишут об этом событии:
«От магистрального газопровода СССР (Западная Украина) — Чехословакия (» Братство «) в районе г. Яблоница построен отвод в Австрию».
Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 года в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ». ... А вот так писали немецкие газеты о первых поставках советского газа в 1973 году, когда газопроводы, сделанные из немецких труб на немецкие кредиты, дошли до немецкой границы:
"Герберт Шельберг, генеральный директор компании Ruhrgas AG, нажимает кнопку в Вайдхаузе на немецко-чехословацкой границе, что символизирует старт поставок природного газа из Советского Союза. В следующие 20 лет по контракту в Германию будет поставлено 120 млрд кубометров высококалорийного натурального газа. Сначала он придет с Западной Украины, впоследствии пойдет российский газ, а позже придет уже газ из гигантских месторождений в Сибири. К концу десятилетия годовая поставка должна постепенно вырасти до 7 млрд кубометров в год ...«(Die Zeit, № 41 от 05.10.1973).
То есть, даже в 1973 году по новеньким трубопроводам в Европу пошел сначала украинский газ. Кстати, возможно, это событие «Газпром» тоже может использовать для очередного пиара, ведь это практически «круглая» дата — 45 лет начала поставки «советского» газа в ФРГ.
Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?
... 1950 р. Відкрито Шебелинське газоконденсатне родовище.
1950 р. Побудовано газопровід Угерсько - Гніздичів довжиною 19,5 км, ∅530 мм.
1951 р. Природний газ родовищ Львівщини подано в Москву.
1951 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Київ – Москва, об’єднаний в єдину систему з газопроводом Дашава – Київ;
1956 р. Початок розробки унікального Шебелинського газоконденсатного родовища. Кожний п’ятий кубометр газу, що видобувався в колишньому СРСР, був Шебелинським.
1960 р. Закінчено будівництво газопроводу Шебелинка – Брянськ. Змінився напрямок потоку газу на ділянці газопроводу Брянськ – Київ. Столиця України почала одержувати Шебелинський газ з боку Брянська.
1960 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Івацевичі - Комарно (Дашава -Мінськ) довжиною 384,3 км, ∅830 мм;
1960 р. Будівництво і введення в експлуатацію магістрального газопроводу Шебелинка - Брянськ (II нитка). ...
Цицировать пропагандистские брошюрки - НЕВЕЛИК ТРУД. Мы же обратимся к цифрам. Оставив в стороне 50-е, когда вся газодобыча СССр измерялась 10-ю млрд. м3 в год, перейдем сразу к 1960-му, когда она достигла аж 47 млрд. Из них 14 млрд. (30%) - в УССР. Доля впечатляющая, если не знать, что в топливном балансе СССР в том году газ составлял менее 8% - столько же, сколько дрова и торф вместе взятые. Естественно, что экспорт, на который ссылается брошюрка, солидных денег не приносил - при цене 1000 м3 в 15 долларов продажа нескольких миллиардов м3 давала несколько десятков миллионов долларов в год. Пик украинской газодобычи пришелся на середину 70-х - 68 млрд. м3 из 290-та общесоюзных. Потом началось падение, и к концу 80-х добыча газа в УССР составляла 4% от общесоюзной -32 млрд. из 770-ми. А вот потребляла его республика с конца 70-х по 100-110 млрд м3 в год, т.е. получая из других республик СССР 70-80 млрд. м3 ежегодно. Что в итоге НА ПОРЯДОК МИНИМУМ превышает количество газа, поставленного в 60-ык годы ИЗ УССР в РСФСР, о чем упоминается в цитатах. Причем получала по ценам ВЕСЬМА НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ. Вряд ли цена 1000 кубов тогда превышала 60-ти рублей - оптовой цены тоны нефти. Или 15 кг живого веса КРС или свиней, сдаваемых в общесоюзный фонд. Не правда ли, очень приятное соотношение - сдал свинью в 120 кг и получил на эти деньги 8 000 м3 газа, тепла которого (80 гкал) достаточно для отопления СОТНИ квартир в течение месяца!!! Таких подсчетов, конечно, в СССР никто не проводил, основной тренд был в том, что Прибалтика/Украина/Белоруссия и даже Закавказье КОРМИТ МОСКВУ. А вот перестанем кормить - и ЗАЖИВЕМ. И зажили, правда не все - в 8+ млн. Прибалтике через четверть века осталось 6 млн, в 52 млн. Украине -32, в 10,5 млн. Белоруссии - 9, про Грузию или Армению, лишившихся 40% населения, скромно помолчим. И лишь в РФ исключительно за счет приезжих из республик, переставших ее кормить, наличное население выросло со 148-ми до 160+ млн. Еще разительнее оказался контраст с доходами на душу населения. Мы, давившиеся в очередях за овощами/фруктами по 60 коп за кг, и мечтать не могли о помидорах или арбузах по 9 коп, как в благославенных УССР или Молдавии. Помнится, как одна знакомая с придыханием рассказывала о ШЕСТИ!!! сортах колбасы в магазинах Донецка в компании горьковчан, получавших тогда ежемесячно по КИЛОГРАММУ варенки в месяц на рыло! И вот прошло четверть века. Колбасы теперь навалом, и благосостояние народа измеряется ...деньгами GNI per capita, PPP (current international $) Belarus 2018 19,240 Estonia 2018 34,970 Georgia 2018 11,500 Armenia 2018 10,480 Latvia 2018 29,780 Lithuania 2018 34,320 Moldova 2018 7,620 Russian Federation 2018 26,470 Ukraine 2018 9,020 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD В итоге, среднедушевой национальный доход в РФ КРАТНО превысил сильно опережавших во времена Союза РСФСР ЗА СЧЕТ ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА Украину/Грузию/Армению/Молдавию, обошел на 1/3 Белоруссию, почти догнал Латвию и немного отстает от Эстонии. И главная причина всего этого - НЕЗАВИСИМОСТЬ для всех, рыночные цены во взаимной торговле и ПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ исключительно в России.
Starikan написав:Тут всё взаимосвязано. Именно ЕС и США сделали всё, чтобы Китай выпускал конкурентоспособную продукцию. И нынешнюю Польшу фактически сделал ЕС (Германия). И в то же время пальцем о палец не ударили, чтобы инвестировать в Украину. В РФ, между прочим, инвестировали.
Так пояснення просте і на поверхні.. До 2004 року ми жорстко йшли у фарватері росії 1 Навіщо Європі.інвестуючи в україну - підсилювати росію? 2 В 2004 - ми показали росіянам зуби і вибрали Ющенка - до нас відразу пішов потік інвестицій...який зупинила економічна світова криза 3 В 2010 ми знову приклеїлись до росії 4 В 2014 - ми в черговий раз повернули в Європу 5 В 2019 ми стали на шпагат
Особисто Ви б нарощували інвестиції в Державу яка за 15 років 4 рази міняла вектори . а 5 раз стала на шпагат?
Сразу возражение по п.1 - зачем тогда запад усиливал РФ своими инвестициями? Инвестиции в Украину тут были бы уже малой поправкой.
Вже на цю тему відповідав,спробую ще раз 1 Захід інвестував у розвиток видобутку енергоресурсів (на які був завязаний з 1970 року) , в противному разі в ЄС моглиб виявитись проблеми 2 Інвестиції в енергоресурси привели до надлишку європейських грошових знаків у росіян , тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість...з допомогою продукції якої росіяни повернули й ті гроші які в них залишились від продажу енергоресурсів...тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.
Starikan написав:Такое впечатление, что мы (как и Молдова) им просто неинтересны.
Якби Україна ( в якої відсутні цікаві для Заходу енергоресурси ) показала що йде на Захід...Захід профінансував би підтримку створення у нас виробництв.які він не дуже то хоче розміщати у себе Але ми показали що йдемо в росію..То якого милого Заходу фінансувати ще одного економічного суперника(адже російські гроші захід собі повернув)
Starikan написав:Или, возможно, их не устраивал наш склонный к бунтам народец, к тому же разделенный пополам по политическим взглядам. И бесконечная борьба олигархов, ослабляющая власть.
1 Станом на сьогодні народ поділився на 4/5 і 1/5 - так що ситуація я вважаю що змінитьсяч на краще 2 А от схильність до бунтів-це перебільшення...Ми бунтуємо тільки тоді коли вже все дуже нагло робиться. У всіх інших випадках,наші бунти - це ворожі провокації. Як думаєте Все керівництво з російськими паспортами - а населення хоче в Європу. Як на мене-це чудовий привід до бунту.. Але коли керівництво було поділено на три групи 1/3 з українськими паспортами 1/3 з російськими 1/3 з європейськими/ізраїльськими/американськими.. То ми спокійно собі працювали.[/quote] ----------------------------
* тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..* * тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*
ЛАД написав:И о чём с таким человеком можно говорить?
А я ему где–то даже завидую. Судя по коверканию слов, «уничижительным» (с его точки зрения) названиям, мелочному бахвальству и прочему юношескому задору, включая максимализм, человек находится в психо–эмоциональном состоянии лет на пятнадцать где–то. Вечно молодой..
Зы. А курчавый – вечно пьяный походу тоже где–то слегка завидую, кстати
Позавидовать, действительно, можно.
И кому Вы что хотите здесь доказать?
Я тоже наивный чукотский юноша. Всё надеялся, что люди умеют думать и понимать. Всё больше убеждаюсь, что не прав. Причём это даже не очень зависит от уровня образования.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.