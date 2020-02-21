Додано: Суб 22 лют, 2020 10:18

yanyura написав: Волгарь написав: И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами. И ПЕРЕСТАНЬТЕ РАССКАЗЫВАТЬ сказки о Шебелинке/Дашаве и Дорогобыче. Это слезы по сравнению с нынешними масштабами.

Волгарь написав: И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно. И говорить, что СССР хоть какое-то время жил за счет украинского газа (и уж тем более нефти) - бессмысленно.

Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):

Как украинский газ сделал СССР энергетической супердержавой

2018-06-13

...

в результате открытия Дашавского газового месторождения, которое начало поставлять газ в тогда еще польскую Галицию. Постепенно Дашава начала поставлять газ во Львов, Дрогобыч, Стрый. Сразу после окончания второй мировой войны в 1945-м году СССР продолжил поставлять украинский газ в Польшу. Впоследствии был введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (1948), который достроили до Москвы (1951). Так украинский газ начал поставляться в Россию.



В 1950-м году было открыто Шебелинское газовое месторождение, которое начало давать газ через 6 лет. Топливо с этого месторождения пошло на Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Белгород. В 1960-м году — и в Киев. Газ из Западной Украины начал поставляться в Беларусь через газопровод Дашава-Минск. Оттуда украинский газ пришел в Литву (Вильнюс, Клайпеда) и Латвию (Рига).

...

В 1967-м году начался экспорт газа из Украины в Чехословакию. В издании «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 1273-2016 гг.» (Вторая редакция, 2017, «Газпром трансгаз Ухта») об этом пишут так: «Начат экспорт газа в Чехословакию. Введен в строй газопровод „Братство“ между СССР (Закарпатье) и Чехословакией. Протяженность 558 км, в том числе по территории СССР 183 км, диаметр труб 1080 мм».



Похожая хронология и описание событий встречаются на сайте «Нафтогаза» и «Укратрансгаз».



В 1968 году газопровод «Братство» дотянули до города Баумгартен, что на австрийской границе — так украинский газ пошел в Австрию.



Российские историки газовой отрасли из «Газпрома» так пишут об этом событии:



«От магистрального газопровода СССР (Западная Украина) — Чехословакия (» Братство «) в районе г. Яблоница построен отвод в Австрию».



Газопроводы, которые вывели газ из Сибири на европейский рынок, стали возможны только через несколько лет, когда Москва подписала контракты с Федеративной Республикой Германия. 1 февраля 1970 года в немецком городе Эссен представители СССР и Западной Германии заключили первое соглашение по схеме «трубы в обмен на газ».

...

А вот так писали немецкие газеты о первых поставках советского газа в 1973 году, когда газопроводы, сделанные из немецких труб на немецкие кредиты, дошли до немецкой границы:



"Герберт Шельберг, генеральный директор компании Ruhrgas AG, нажимает кнопку в Вайдхаузе на немецко-чехословацкой границе, что символизирует старт поставок природного газа из Советского Союза. В следующие 20 лет по контракту в Германию будет поставлено 120 млрд кубометров высококалорийного натурального газа. Сначала он придет с Западной Украины, впоследствии пойдет российский газ, а позже придет уже газ из гигантских месторождений в Сибири. К концу десятилетия годовая поставка должна постепенно вырасти до 7 млрд кубометров в год ...«(Die Zeit, № 41 от 05.10.1973).



То есть, даже в 1973 году по новеньким трубопроводам в Европу пошел сначала украинский газ. Кстати, возможно, это событие «Газпром» тоже может использовать для очередного пиара, ведь это практически «круглая» дата — 45 лет начала поставки «советского» газа в ФРГ.

http://argumentua.com/stati/kak-ukrains ... rderzhavoi



Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?

...

1950 р. Відкрито Шебелинське газоконденсатне родовище.



1950 р. Побудовано газопровід Угерсько - Гніздичів довжиною 19,5 км, ∅530 мм.



1951 р. Природний газ родовищ Львівщини подано в Москву.



1951 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Київ – Москва, об’єднаний в єдину систему з газопроводом Дашава – Київ;



1956 р. Початок розробки унікального Шебелинського газоконденсатного родовища. Кожний п’ятий кубометр газу, що видобувався в колишньому СРСР, був Шебелинським.



1960 р. Закінчено будівництво газопроводу Шебелинка – Брянськ. Змінився напрямок потоку газу на ділянці газопроводу Брянськ – Київ. Столиця України почала одержувати Шебелинський газ з боку Брянська.



1960 р. Введено в експлуатацію магістральний газопровід Івацевичі - Комарно (Дашава -Мінськ) довжиною 384,3 км, ∅830 мм;



1960 р. Будівництво і введення в експлуатацію магістрального газопроводу Шебелинка - Брянськ (II нитка).

...

http://utg.ua/utg/about-company/history ... vitku.html Не забывайте, что до 1991 г. (развала СССР) украинский газ считался общесоюзным и решения по нему принимались в Москве, но не в Киеве. И история украинского газа начинается не с 1988-го, а ранее (много слов, но иначе никак):Так какой газ СССР продавал Чехословакии, Польше, Австрии в 50-70-х гг.? Какой газ (до разработки сибирских месторождений) шел в дома Прибалтики, Белоруссии, Москвы, Белгорода? 183 км - не слишком малое расстояние от Сибири до границы Украина-Чехословакия?

GNI per capita, PPP (current international $)

Belarus 2018 19,240

Estonia 2018 34,970

Georgia 2018 11,500

Armenia 2018 10,480

Latvia 2018 29,780

Lithuania 2018 34,320

Moldova 2018 7,620

Russian Federation 2018 26,470

Ukraine 2018 9,020

Цицировать пропагандистские брошюрки - НЕВЕЛИК ТРУД. Мы же обратимся к цифрам. Оставив в стороне 50-е, когда вся газодобыча СССр измерялась 10-ю млрд. м3 в год, перейдем сразу к 1960-му, когда она достигла аж 47 млрд. Из них 14 млрд. (30%) - в УССР. Доля впечатляющая, если не знать, что в топливном балансе СССР в том году газ составлял менее 8% - столько же, сколько дрова и торф вместе взятые. Естественно, что экспорт, на который ссылается брошюрка, солидных денег не приносил - при цене 1000 м3 в 15 долларов продажа нескольких миллиардов м3 давала несколько десятков миллионов долларов в год. Пик украинской газодобычи пришелся на середину 70-х - 68 млрд. м3 из 290-та общесоюзных. Потом началось падение, и к концу 80-х добыча газа в УССР составляла 4% от общесоюзной -32 млрд. из 770-ми. А вот потребляла его республика с конца 70-х по 100-110 млрд м3 в год, т.е. получая из других республик СССР 70-80 млрд. м3 ежегодно. Что в итоге НА ПОРЯДОК МИНИМУМ превышает количество газа, поставленного в 60-ык годы ИЗ УССР в РСФСР, о чем упоминается в цитатах. Причем получала по ценам ВЕСЬМА НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ. Вряд ли цена 1000 кубов тогда превышала 60-ти рублей - оптовой цены тоны нефти. Или 15 кг живого веса КРС или свиней, сдаваемых в общесоюзный фонд. Не правда ли, очень приятное соотношение - сдал свинью в 120 кг и получил на эти деньги 8 000 м3 газа, тепла которого (80 гкал) достаточно для отопления СОТНИ квартир в течение месяца!!!Таких подсчетов, конечно, в СССР никто не проводил, основной тренд был в том, что Прибалтика/Украина/Белоруссия и даже Закавказье КОРМИТ МОСКВУ. А вот перестанем кормить - и ЗАЖИВЕМ. И зажили, правда не все - в 8+ млн. Прибалтике через четверть века осталось 6 млн, в 52 млн. Украине -32, в 10,5 млн. Белоруссии - 9, про Грузию или Армению, лишившихся 40% населения, скромно помолчим. И лишь в РФ исключительно за счет приезжих из республик, переставших ее кормить, наличное население выросло со 148-ми до 160+ млн.Еще разительнее оказался контраст с доходами на душу населения. Мы, давившиеся в очередях за овощами/фруктами по 60 коп за кг, и мечтать не могли о помидорах или арбузах по 9 коп, как в благославенных УССР или Молдавии. Помнится, как одна знакомая с придыханием рассказывала о ШЕСТИ!!! сортах колбасы в магазинах Донецка в компании горьковчан, получавших тогда ежемесячно по КИЛОГРАММУ варенки в месяц на рыло! И вот прошло четверть века. Колбасы теперь навалом, и благосостояние народа измеряется ...деньгамиВ итоге, среднедушевой национальный доход в РФ КРАТНО превысил сильно опережавших во времена Союза РСФСР ЗА СЧЕТ ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА Украину/Грузию/Армению/Молдавию, обошел на 1/3 Белоруссию, почти догнал Латвию и немного отстает от Эстонии. И главная причина всего этого - НЕЗАВИСИМОСТЬ для всех, рыночные цены во взаимной торговле и ПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ исключительно в России.