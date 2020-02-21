Експортуються Лади і Камази, на традиційні, постсовкові ринки, а мова була про заводи західних компаній. По моїм посиланням є такі цифри. Найбільше експортує Шкода, але трохи більше 1% від внутрішніх продажів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:15
Re: Політичні дискусії
Експортуються Лади і Камази, на традиційні, постсовкові ринки, а мова була про заводи західних компаній. По моїм посиланням є такі цифри. Найбільше експортує Шкода, але трохи більше 1% від внутрішніх продажів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:16
Для Вашего ЛИЧНОГО понимания: "Читайте старые письма"
Посты по отчёту Гончарука и зам Министра здравоохранения!
- В Украине нет работы на готовность и даже намёка на подготовку к "эпидемии" - по системе МЗ по МВД, а в это самое время, в Украине эпидемия туберкулёза, СПИДа, ...
- поймите, что даже озвучивать многое Я не имею Права!!!
Вместо этого откровенный хоровод "паствы божей" свидетелей прихода Сороса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:17
Для сравнения
Производство новых авто на Украине за 2019 год
Производство машин в 2019 году (январь - декабрь) 6 740 ШТ
Т.е. российский автопром В ДЕНЬ (с учетом выходных и праздников) производит машин столько же, сколько украинский ЗА ГОД.
Теперь трудно поверить, сто 30 лет назад в УССР производилось около 155 тыс. только легковых машин, а в 2007-ом на Украине - почти 400 тыс.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:25
Только готовых автомобилей экспортируется на 2 млрд. долларов. И не меньше - автокомпонентов. Большинство российских производств этой продукции имеет международный квалитет (организовано как раз зарубежными гигантами в этой сфере вроде Маgna), и поставляет свою продукцию по всему миру.
Только в Нижнем Новгороде целые промзоны клепают автонормали/автокресла/пластиковые детали/внутреннюю обивку/радиаторы для десятков автомобильных марок зарубежных производителей.
Теперешний автозавод в России - классическое сборочное производство,без литеек/инструменталок и множества других подсобных производств
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:28
Немножко неправильно:
Со стороны чиновника, для чего он создаёт такие условия - это жажда взятки(за созданные им же искусственные препоны).
Со стороны "предпринимателя" - это режим под который он вынужден подстраиваться - но неизбежно это сулит "выводом капитала" - т.е "резкое затухание экономической активности", или как ещё называют "сужение внутреннего рынка" ибо как обладатель средств - выводит их, так и предприниматель физически не может быть застрахован от прихода следующего "наступныка".(падение курса валюты расчёта)
- Доподлинно уничтожение коррупцией внутреннего рынка - Население вынуждено бежать, предприниматель вынужден бежать.
Вот Вам новый, свежий пример:
А в это самое время топятся Прибыльные казённые шахты на подконтрольно территории.
Нет ни одной шахты, где отсутствует задолженность, где углекопы не бастуют.
и т.д.
В то же время углекопы на казённых шахтах не просто ... - а являются самыми большими плательщиками налогов в Украине.
- ?
Кто и за чем это устраивает???
- Кому это выгодно?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 лют, 2020 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:31
Волгарь
Вы часто пишете по делу - когда не приходится ничего выдумывать, а объективно ситуация в РФ лучше, чем у нас.
Но здесь Вы просто жонглирует цифрами, чтобы доказать как "раздевали" в Союзе бедную Россию.
Пишете о "десятках млн. долл." за экспорт нефти в 50-х - но тогда и это было немало для Союза.
Пишете о том, что пик газодобычи в Украине был в середине 70-х, а потом резко переходите к концу 70-х - 80-м, когда в Украину начали поставлять росс. газ.
А я, например, хорошо помню, как где-то примерно в 70-м (возможно, ошибаюсь и это было чуть раньше) харьковские заводы перевели на угольную пыль, а газ отправили в Россию. Потому что угольную пыль привезти с Донбасса в Харьков дешевле, чем куда-нибудь в Москву. А т.к. фильтров не поставили ( это сделали года через 3), то снег становился чёрным через пару часов после снегопада. И тогда холодильники были не у всех, зимой держали продукты в ящиках за окном - молоко в бидоне покрывалось черной плёнкой. Пришлось учиться уплотнять крышки бидонов.
Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Но вообще все эти рассуждения не имеют никакого смысла. Тогда было единое государство и развивали в каждом регионе то, что было экономически выгодно. И газ в Украину направляли потому, что развивали здесь химию и, в частности производство удобрений, кот. было выгодно возить недалеко - основные с/х регионы были Украина, Кубань.
А успехи Украины и прибалтов в Союзе легко объяснимы - они были наиболее развитые республики и работали на весь союзный рынок. После раскола Союза этот рынок был потерян, а на западных рынках все эти республики не были передовыми. Поэтому, а также из-за субъективных факторов начали отставать. А Россия благодаря природной ренте, которая, к слову, была обеспечена трудом всех республик, вырвалась вперёд.
Кстати, я это понимал и в 91-м и в разговоры о "второй Франции" не верил.
Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Простите, несколько сумбурно, но не вижу смысла более серьезно и подробно разбирать Ваш пост.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:32
Re: Політичні дискусії
Сбывается моё пророчесское предвидение
ещё лет 30 тому назад я думал, что почему это Украина никому не интересна
теперь с приходом Зеленского, стало понятно: это пришли Украину распродать
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:40
Что теперь делают отморозки из владных кабинетов?
- Сталкивают лбами "Это не я - это кто-то ввозит" - из-за этого Вы голодные и находитесь в стадии "казённых рабов" - ну на фоне фотки отошедшего от дел Андрия Йосиповича
- Это напоминание Козаку-характернику Про богобоязненность и чёткому блюдению "не вкрады" выходцев со Львовщины.
Ибо он часто "пукает"(буквы)
Богу - божье.
А кесарю-кесарево.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:45
Всё с зеркальной точностью до наоборот!!!
- Украина нужна Украинцам.
- Не я "против всех" - А все против Украины!!!
Ещё раз повторюсь:
Украина по экономическим возможностям была третьим Государством в мире.
- Т.Е. у Украины был интерес на международном уровне во всём!
- Её положили ...
- В тупую "продавать" начал Фима в 92м
- Попробовал "чужого хлеба" - вернулся с покаянием, но его "дело" только ростёт.
Зе - хороший актёр, и ему ничего больше не остаётся, как играть роль. Система на которую он решил опираться - "Соросята".
И самое страшное, что "Соросята" оказались в найме у "старых волков" - чего сами по определению, даже не понимают.
Для этого Зе в первую очередь восстановить трактовку Конституции Украины до 2011 года
И прекратить играть в поддавки с криминалом.(ибо он уже давно прописался далеко, и с Агрессором)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 лют, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:52
Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ...
Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок.
А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоров только из России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.
И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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