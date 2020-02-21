Додано: Суб 22 лют, 2020 11:31

Волгарь

Вы часто пишете по делу - когда не приходится ничего выдумывать, а объективно ситуация в РФ лучше, чем у нас.

Но здесь Вы просто жонглирует цифрами, чтобы доказать как "раздевали" в Союзе бедную Россию.

Пишете о "десятках млн. долл." за экспорт нефти в 50-х - но тогда и это было немало для Союза.

Пишете о том, что пик газодобычи в Украине был в середине 70-х, а потом резко переходите к концу 70-х - 80-м, когда в Украину начали поставлять росс. газ.

А я, например, хорошо помню, как где-то примерно в 70-м (возможно, ошибаюсь и это было чуть раньше) харьковские заводы перевели на угольную пыль, а газ отправили в Россию. Потому что угольную пыль привезти с Донбасса в Харьков дешевле, чем куда-нибудь в Москву. А т.к. фильтров не поставили ( это сделали года через 3), то снег становился чёрным через пару часов после снегопада. И тогда холодильники были не у всех, зимой держали продукты в ящиках за окном - молоко в бидоне покрывалось черной плёнкой. Пришлось учиться уплотнять крышки бидонов.



Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.

Но вообще все эти рассуждения не имеют никакого смысла. Тогда было единое государство и развивали в каждом регионе то, что было экономически выгодно. И газ в Украину направляли потому, что развивали здесь химию и, в частности производство удобрений, кот. было выгодно возить недалеко - основные с/х регионы были Украина, Кубань.

А успехи Украины и прибалтов в Союзе легко объяснимы - они были наиболее развитые республики и работали на весь союзный рынок. После раскола Союза этот рынок был потерян, а на западных рынках все эти республики не были передовыми. Поэтому, а также из-за субъективных факторов начали отставать. А Россия благодаря природной ренте, которая, к слову, была обеспечена трудом всех республик, вырвалась вперёд.

Кстати, я это понимал и в 91-м и в разговоры о "второй Франции" не верил.

Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.



Простите, несколько сумбурно, но не вижу смысла более серьезно и подробно разбирать Ваш пост.