Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Как видно, экспортируется 7% произведенных легковых, и 11% - грузовых автомобилей
Експортуються Лади і Камази, на традиційні, постсовкові ринки, а мова була про заводи західних компаній. По моїм посиланням є такі цифри. Найбільше експортує Шкода, але трохи більше 1% від внутрішніх продажів.
Только готовых автомобилей экспортируется на 2 млрд. долларов. И не меньше - автокомпонентов. Большинство российских производств этой продукции имеет международный квалитет (организовано как раз зарубежными гигантами в этой сфере вроде Маgna), и поставляет свою продукцию по всему миру. Только в Нижнем Новгороде целые промзоны клепают автонормали/автокресла/пластиковые детали/внутреннюю обивку/радиаторы для десятков автомобильных марок зарубежных производителей. Теперешний автозавод в России - классическое сборочное производство,без литеек/инструменталок и множества других подсобных производств
Волгарь Вы часто пишете по делу - когда не приходится ничего выдумывать, а объективно ситуация в РФ лучше, чем у нас. Но здесь Вы просто жонглирует цифрами, чтобы доказать как "раздевали" в Союзе бедную Россию. Пишете о "десятках млн. долл." за экспорт нефти в 50-х - но тогда и это было немало для Союза. Пишете о том, что пик газодобычи в Украине был в середине 70-х, а потом резко переходите к концу 70-х - 80-м, когда в Украину начали поставлять росс. газ. А я, например, хорошо помню, как где-то примерно в 70-м (возможно, ошибаюсь и это было чуть раньше) харьковские заводы перевели на угольную пыль, а газ отправили в Россию. Потому что угольную пыль привезти с Донбасса в Харьков дешевле, чем куда-нибудь в Москву. А т.к. фильтров не поставили ( это сделали года через 3), то снег становился чёрным через пару часов после снегопада. И тогда холодильники были не у всех, зимой держали продукты в ящиках за окном - молоко в бидоне покрывалось черной плёнкой. Пришлось учиться уплотнять крышки бидонов.
Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни. Но вообще все эти рассуждения не имеют никакого смысла. Тогда было единое государство и развивали в каждом регионе то, что было экономически выгодно. И газ в Украину направляли потому, что развивали здесь химию и, в частности производство удобрений, кот. было выгодно возить недалеко - основные с/х регионы были Украина, Кубань. А успехи Украины и прибалтов в Союзе легко объяснимы - они были наиболее развитые республики и работали на весь союзный рынок. После раскола Союза этот рынок был потерян, а на западных рынках все эти республики не были передовыми. Поэтому, а также из-за субъективных факторов начали отставать. А Россия благодаря природной ренте, которая, к слову, была обеспечена трудом всех республик, вырвалась вперёд. Кстати, я это понимал и в 91-м и в разговоры о "второй Франции" не верил. Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Простите, несколько сумбурно, но не вижу смысла более серьезно и подробно разбирать Ваш пост.
detroytred написав:Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш.
Немножко неправильно: Со стороны чиновника, для чего он создаёт такие условия - это жажда взятки(за созданные им же искусственные препоны). Со стороны "предпринимателя" - это режим под который он вынужден подстраиваться - но неизбежно это сулит "выводом капитала" - т.е "резкое затухание экономической активности", или как ещё называют "сужение внутреннего рынка" ибо как обладатель средств - выводит их, так и предприниматель физически не может быть застрахован от прихода следующего "наступныка".(падение курса валюты расчёта) - Доподлинно уничтожение коррупцией внутреннего рынка - Население вынуждено бежать, предприниматель вынужден бежать.
Штаба блокады торговли с оккупантами намерен возобновить свою деятельность и с понедельника возобновить блокаду. Такое заявление было сделано в пятницу во время пикетирования шахтерами Верховной Рады Украины в знак протеста против задержек зарплат и завоза в Украину российского угля.
Участники акции, которая позже переместилась под Кабинет Министров Украины, выступали против завоза на украинские электростанции российского угля, который шахтеры считают причиной того, что им не выплачивают зарплаты, а украинский углепром не развивается.
В акции принимал участие первый комбат батальона Донбасс, один из лидеров блокады торговли с оккупантами 2017 года экс-депутат Семен Семенченко.
Напомним, осенью прошлого года ветераны АТО вместе с шахтерами заблокировали движение 113 вагонов "Российских железных дорог", доставивших российский уголь на обогатительную фабрику в Червонограде Львовской области, которое принадлежит компании народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской.
Также с начала этого года в Польше шахтерские профсоюзы уже два раза блокировали железнодорожный путь, ведущий к пункту разгрузки угля, который завозят из России, в населенном пункте Славкув Силезского воеводства на юге Польши.
А в это самое время топятся Прибыльные казённые шахты на подконтрольно территории. Нет ни одной шахты, где отсутствует задолженность, где углекопы не бастуют. и т.д. В то же время углекопы на казённых шахтах не просто ... - а являются самыми большими плательщиками налогов в Украине. - ? Кто и за чем это устраивает??? - Кому это выгодно?
Что теперь делают отморозки из владных кабинетов? - Сталкивают лбами "Это не я - это кто-то ввозит" - из-за этого Вы голодные и находитесь в стадии "казённых рабов" - ну на фоне фотки отошедшего от дел Андрия Йосиповича https://112.ua/politika/andrey-bogdan-o ... 25918.html - Это напоминание Козаку-характернику Про богобоязненность и чёткому блюдению "не вкрады" выходцев со Львовщины. Ибо он часто "пукает"(буквы) Богу - божье. А кесарю-кесарево.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ... Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок. А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоров только из России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.
И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ... Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок. А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоров только из России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.
И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль.
Уважаемые люди с бизнесом, заводами на Харьковщине - вынужденны были строить заводы в РФ(ибо их законодательство не позволяло прямые поставки) И уже к 10му году реально, с большими налогами в РФ, но без взяток и искусственно созданной системы вымогательства - бизнес в РФ превзошел свою базу в Украине. В конечном счёте в результате последнего наезда,(гроші давай) человек плюнул и закрыл в Украине созданный с "0" бизнес с заводами, переработкой, ....реализацией. При чём "интересній даже для Китайцев"
Картинка с "Мотор Сич" - это отражение, при чём в Мотор вошло..... живых заводов.
- О какой "чухне"(простите за мой хранцузкий) Вы грузите?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 лют, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути значно довшим, ніж 14 днів. Про це повідомляє Reuters. У провінції заявили, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою.20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус. Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу, від якого, за останніми даними, померли 2 360 людей. https://zaxid.net/news/
Schmit написав:Кто организовал беспорядки в Санжарах? Похоже любители опоблока и шария.
Всё же я рекомендовал убрать эту каку - Каку, в которой не смотря на такие средства потраченные - так никто и не дал конкретный ответ с лицами на камере. (А каки и там было ... много, хотя уже я бы сказал это первая спроба показать возможность существования официоза)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy ..... - поймите, что даже озвучивать многое Я не имею Права!!! ......
Интересно, кто ограничивает Вас в правах и почему именно Вас ( судя по тому, что "Я" прописное)? И что за особое "Право", что тоже с прописной?
Потому, что информация о "здоровье" - возможна к разглашению только лицом конкретным, чьи это проблемы. Оно относиться к ... "Материальному Праву" - Адміністративного судочинства. Та охороняється Законом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.