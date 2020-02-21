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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5600560156025603> Додано: Суб 22 лют, 2020 11:25 lapay написав: Волгарь написав: Как видно, экспортируется 7% произведенных легковых, и 11% - грузовых автомобилей Как видно, экспортируется 7% произведенных легковых, и 11% - грузовых автомобилей

Експортуються Лади і Камази, на традиційні, постсовкові ринки, а мова була про заводи західних компаній. По моїм посиланням є такі цифри. Найбільше експортує Шкода, але трохи більше 1% від внутрішніх продажів. Експортуються Лади і Камази, на традиційні, постсовкові ринки, а мова була про заводи західних компаній. По моїм посиланням є такі цифри. Найбільше експортує Шкода, але трохи більше 1% від внутрішніх продажів.

Только готовых автомобилей экспортируется на 2 млрд. долларов. И не меньше - автокомпонентов. Большинство российских производств этой продукции имеет международный квалитет (организовано как раз зарубежными гигантами в этой сфере вроде Маgna), и поставляет свою продукцию по всему миру.

Только в Нижнем Новгороде целые промзоны клепают автонормали/автокресла/пластиковые детали/внутреннюю обивку/радиаторы для десятков автомобильных марок зарубежных производителей.

Теперешний автозавод в России - классическое сборочное производство,без литеек/инструменталок и множества других подсобных производств Только готовых автомобилей экспортируется на 2 млрд. долларов. И не меньше - автокомпонентов. Большинство российских производств этой продукции имеет международный квалитет (организовано как раз зарубежными гигантами в этой сфере вроде Маgna), и поставляет свою продукцию по всему миру.Только в Нижнем Новгороде целые промзоны клепают автонормали/автокресла/пластиковые детали/внутреннюю обивку/радиаторы для десятков автомобильных марок зарубежных производителей.Теперешний автозавод в России - классическое сборочное производство,без литеек/инструменталок и множества других подсобных производств Волгарь Повідомлень: 7573 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:31 Волгарь

Вы часто пишете по делу - когда не приходится ничего выдумывать, а объективно ситуация в РФ лучше, чем у нас.

Но здесь Вы просто жонглирует цифрами, чтобы доказать как "раздевали" в Союзе бедную Россию.

Пишете о "десятках млн. долл." за экспорт нефти в 50-х - но тогда и это было немало для Союза.

Пишете о том, что пик газодобычи в Украине был в середине 70-х, а потом резко переходите к концу 70-х - 80-м, когда в Украину начали поставлять росс. газ.

А я, например, хорошо помню, как где-то примерно в 70-м (возможно, ошибаюсь и это было чуть раньше) харьковские заводы перевели на угольную пыль, а газ отправили в Россию. Потому что угольную пыль привезти с Донбасса в Харьков дешевле, чем куда-нибудь в Москву. А т.к. фильтров не поставили ( это сделали года через 3), то снег становился чёрным через пару часов после снегопада. И тогда холодильники были не у всех, зимой держали продукты в ящиках за окном - молоко в бидоне покрывалось черной плёнкой. Пришлось учиться уплотнять крышки бидонов.



Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.

Но вообще все эти рассуждения не имеют никакого смысла. Тогда было единое государство и развивали в каждом регионе то, что было экономически выгодно. И газ в Украину направляли потому, что развивали здесь химию и, в частности производство удобрений, кот. было выгодно возить недалеко - основные с/х регионы были Украина, Кубань.

А успехи Украины и прибалтов в Союзе легко объяснимы - они были наиболее развитые республики и работали на весь союзный рынок. После раскола Союза этот рынок был потерян, а на западных рынках все эти республики не были передовыми. Поэтому, а также из-за субъективных факторов начали отставать. А Россия благодаря природной ренте, которая, к слову, была обеспечена трудом всех республик, вырвалась вперёд.

Кстати, я это понимал и в 91-м и в разговоры о "второй Франции" не верил.

Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.



Простите, несколько сумбурно, но не вижу смысла более серьезно и подробно разбирать Ваш пост. ЛАД 2 Повідомлень: 15444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:40 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш. Видеть только прибыль -- это не просто зашоренность, это Ералаш.

Немножко неправильно:

Со стороны чиновника, для чего он создаёт такие условия - это жажда взятки(за созданные им же искусственные препоны).

Со стороны "предпринимателя" - это режим под который он вынужден подстраиваться - но неизбежно это сулит "выводом капитала" - т.е "резкое затухание экономической активности", или как ещё называют "сужение внутреннего рынка" ибо как обладатель средств - выводит их, так и предприниматель физически не может быть застрахован от прихода следующего "наступныка".(падение курса валюты расчёта)

- Доподлинно уничтожение коррупцией внутреннего рынка - Население вынуждено бежать, предприниматель вынужден бежать.



Вот Вам новый, свежий пример:



https://www.ostro.org/general/politics/news/585429/

22.02.2020 10:55.



Штаба блокады торговли с оккупантами намерен возобновить свою деятельность и с понедельника возобновить блокаду. Такое заявление было сделано в пятницу во время пикетирования шахтерами Верховной Рады Украины в знак протеста против задержек зарплат и завоза в Украину российского угля.



Участники акции, которая позже переместилась под Кабинет Министров Украины, выступали против завоза на украинские электростанции российского угля, который шахтеры считают причиной того, что им не выплачивают зарплаты, а украинский углепром не развивается.



В акции принимал участие первый комбат батальона Донбасс, один из лидеров блокады торговли с оккупантами 2017 года экс-депутат Семен Семенченко.



Напомним, осенью прошлого года ветераны АТО вместе с шахтерами заблокировали движение 113 вагонов "Российских железных дорог", доставивших российский уголь на обогатительную фабрику в Червонограде Львовской области, которое принадлежит компании народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской.



Также с начала этого года в Польше шахтерские профсоюзы уже два раза блокировали железнодорожный путь, ведущий к пункту разгрузки угля, который завозят из России, в населенном пункте Славкув Силезского воеводства на юге Польши. Ветераны АТО заявили, что с понедельника возобновят блокаду торговли с оккупантами22.02.2020 10:55.Штаба блокады торговли с оккупантами намерен возобновить свою деятельность и с понедельника возобновить блокаду. Такое заявление было сделано в пятницу во время пикетирования шахтерами Верховной Рады Украины в знак протеста против задержек зарплат и завоза в Украину российского угля.Участники акции, которая позже переместилась под Кабинет Министров Украины, выступали против завоза на украинские электростанции российского угля, который шахтеры считают причиной того, что им не выплачивают зарплаты, а украинский углепром не развивается.В акции принимал участие первый комбат батальона Донбасс, один из лидеров блокады торговли с оккупантами 2017 года экс-депутат Семен Семенченко.Напомним, осенью прошлого года ветераны АТО вместе с шахтерами заблокировали движение 113 вагонов "Российских железных дорог", доставивших российский уголь на обогатительную фабрику в Червонограде Львовской области, которое принадлежит компании народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской.Также с начала этого года в Польше шахтерские профсоюзы уже два раза блокировали железнодорожный путь, ведущий к пункту разгрузки угля, который завозят из России, в населенном пункте Славкув Силезского воеводства на юге Польши.

А в это самое время топятся Прибыльные казённые шахты на подконтрольно территории.

Нет ни одной шахты, где отсутствует задолженность, где углекопы не бастуют.

и т.д.

В то же время углекопы на казённых шахтах не просто ... - а являются самыми большими плательщиками налогов в Украине.

- ?

Кто и за чем это устраивает???

- Кому это выгодно? Со стороны чиновника, для чего он создаёт такие условия - это жажда взятки(за созданные им же искусственные препоны).Со стороны "предпринимателя" - это режим под который он вынужден подстраиваться - но неизбежно это сулит "выводом капитала" - т.е "резкое затухание экономической активности", или как ещё называют "сужение внутреннего рынка" ибо как обладатель средств - выводит их, так и предприниматель физически не может быть застрахован от прихода следующего "наступныка".(- Доподлинно уничтожение коррупцией внутреннего рынка - Население вынуждено бежать, предприниматель вынужден бежать.А в это самое время топятся Прибыльные казённые шахты на подконтрольно территории.Нет ни одной шахты, где отсутствует задолженность, где углекопы не бастуют.и т.д.В то же время углекопы на казённых шахтах не просто ... - а являются самыми большими плательщиками налогов в Украине.- ?Кто и за чем это устраивает???- Кому это выгодно?

Что теперь делают отморозки из владных кабинетов?

- Сталкивают лбами "Это не я - это кто-то ввозит" - из-за этого Вы голодные и находитесь в стадии "казённых рабов" - ну на фоне фотки отошедшего от дел Андрия Йосиповича https://112.ua/politika/andrey-bogdan-o ... 25918.html

- Это напоминание Козаку-характернику Про богобоязненность и чёткому блюдению "не вкрады" выходцев со Львовщины.

Ибо он часто "пукает"(буквы)

Богу - божье.

А кесарю-кесарево. Что теперь делают отморозки из владных кабинетов?- Сталкивают лбами "Это не я - это кто-то ввозит" - из-за этого Вы голодные и находитесь в стадии "казённых рабов" - ну на фоне фотки отошедшего от дел Андрия Йосиповича- Это напоминаниеПро богобоязненность и чёткому блюдению "не вкрады" выходцев со Львовщины.Ибо он часто "пукает"(буквы)Богу - божье.А кесарю-кесарево. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7925 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 11:52 lapay написав: ЛАД написав: Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже. Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже.

Чого дарма писати, коли можна порівняти цифри експорта і виробництва?

https://www.autostat.ru/news/40738/

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html

Ооо - дивина! Еспорт не більше 1% від внутрішніх продажів. Всі ці західні заводи для продажів в РФ, бо так дешевше. Коли почали падати доходи від нафти, як в 2015, то вони просто почали скорочувати виробництво і закриватись, а не експортувати надлишок. Чого дарма писати, коли можна порівняти цифри експорта і виробництва?Ооо - дивина! Еспорт не більше 1% від внутрішніх продажів. Всі ці західні заводи для продажів в РФ, бо так дешевше. Коли почали падати доходи від нафти, як в 2015, то вони просто почали скорочувати виробництво і закриватись, а не експортувати надлишок.

Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ...

Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок.

А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоров только из России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.



И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль. Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ...Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок.А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоровиз России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:02 ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже. Ему пишешь, что росс. автозаводы и Самсунг экспортируют часть продукции, но это человек в упор не замечает. Что далеко не вся прибыль уходит на Запад - тоже.

Чого дарма писати, коли можна порівняти цифри експорта і виробництва?

https://www.autostat.ru/news/40738/

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html

Ооо - дивина! Еспорт не більше 1% від внутрішніх продажів. Всі ці західні заводи для продажів в РФ, бо так дешевше. Коли почали падати доходи від нафти, як в 2015, то вони просто почали скорочувати виробництво і закриватись, а не експортувати надлишок. Чого дарма писати, коли можна порівняти цифри експорта і виробництва?Ооо - дивина! Еспорт не більше 1% від внутрішніх продажів. Всі ці західні заводи для продажів в РФ, бо так дешевше. Коли почали падати доходи від нафти, як в 2015, то вони просто почали скорочувати виробництво і закриватись, а не експортувати надлишок.

Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ...

Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок.

А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоров только из России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.



И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль. Отчасти Вы правы. Но когда строились заводы, то расчет был на продажи и в бывшие союзные республики и, в частности, и в Украину. И такие продажи были. После 2008 они упали, а после 2014 ...Хотя согласен, основная цель была Россия - большой рынок.А Самсунг и сегодня - все офиц. поставки телевизоровиз России. Может слышали о недавнем скандальчике, когда Самсунг заблокировал ТВ не росс. производства и у людей появилась на экранах надпись "в вашем регионе все функции недоступны", а через пару недель фокус повторили.И, надеюсь, спорить не будете, что Рено, Хюндай, Самсунг, Сименс и пр., когда создавали свои производства, не думали об"изъятии нефтегазовых доходов" из России, а только о возможности заработать=получить прибыль.

Уважаемые люди с бизнесом, заводами на Харьковщине - вынужденны были строить заводы в РФ(ибо их законодательство не позволяло прямые поставки)

И уже к 10му году реально, с большими налогами в РФ, но без взяток и искусственно созданной системы вымогательства - бизнес в РФ превзошел свою базу в Украине.

В конечном счёте в результате последнего наезда,(гроші давай) человек плюнул и закрыл в Украине созданный с "0" бизнес с заводами, переработкой, ....реализацией.

При чём "интересній даже для Китайцев"



Картинка с "Мотор Сич" - это отражение, при чём в Мотор вошло..... живых заводов.



- О какой "чухне"(простите за мой хранцузкий) Вы грузите? Уважаемые люди с бизнесом, заводами на Харьковщине - вынужденны были строить заводы в РФ(ибо их законодательство не позволяло прямые поставки)И уже к 10му году реально, с большими налогами в РФ, но без взяток и искусственно созданной системы вымогательства - бизнес в РФ превзошел свою базу в Украине.В конечном счёте в результате последнего наезда,(гроші давай) человек плюнул и закрыл в Украине созданный с "0" бизнес с заводами, переработкой, ....реализацией.При чём "интересній даже для Китайцев"Картинка с "Мотор Сич" - это отражение, при чём в Мотор вошло..... живых заводов.- О какой "чухне"(простите за мой хранцузкий) Вы грузите? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 лют, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7925 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:20

Кто организовал беспорядки в Санжарах? Похоже любители опоблока, опзж и шария. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 22 лют, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 969 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:21 Re: Політичні дискусії freeze написав: Ждем дальше новостей. Ждем дальше новостей.



Прошу:



У провінції заявили, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою.20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус.

Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу, від якого, за останніми даними, померли 2 360 людей.

https://zaxid.net/news/ Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути значно довшим, ніж 14 днів. Про це повідомляє Reuters.У провінції заявили, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою.20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус.Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу, від якого, за останніми даними, померли 2 360 людей. Прошу: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3229 З нами з: 19.04.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:35 Kudrjavuy

.....

- поймите, что даже озвучивать многое Я не имею Права!!!

......

Интересно, кто ограничивает Вас в правах и почему именно Вас ( судя по тому, что "Я" прописное)?

И что за особое "Право", что тоже с прописной?

Интересно, кто ограничивает Вас в правах и почему именно Вас ( судя по тому, что "Я" прописное)?И что за особое "Право", что тоже с прописной? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:37 Schmit написав: Кто организовал беспорядки в Санжарах? Похоже любители опоблока и шария. Кто организовал беспорядки в Санжарах? Похоже любители опоблока и шария.

Всё же я рекомендовал убрать эту каку

- Каку, в которой не смотря на такие средства потраченные - так никто и не дал конкретный ответ с лицами на камере.

(А каки и там было ... много, хотя уже я бы сказал это первая спроба показать возможность существования официоза) Всё же я рекомендовал убрать эту каку- Каку, в которой не смотря на такие средства потраченные - так никто и не дал конкретный ответ с лицами на камере.(А каки и там было ... много, хотя уже я бы сказал это первая спроба показать возможность существования официоза) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7925 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 12:39 ЛАД написав: Kudrjavuy

.....

- поймите, что даже озвучивать многое Я не имею Права!!!

......

Интересно, кто ограничивает Вас в правах и почему именно Вас ( судя по тому, что "Я" прописное)?

И что за особое "Право", что тоже с прописной?

Интересно, кто ограничивает Вас в правах и почему именно Вас ( судя по тому, что "Я" прописное)?И что за особое "Право", что тоже с прописной?

Потому, что информация о "здоровье"

- возможна к разглашению только лицом конкретным, чьи это проблемы.

Оно относиться к ... "Материальному Праву" - Адміністративного судочинства.

Та охороняється Законом. Потому, что информация о "здоровье"- возможна к разглашению только лицом конкретным, чьи это проблемы.Оно относиться к ... "Материальному Праву" - Адміністративного судочинства.Та охороняється Законом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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