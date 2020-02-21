Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше. Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов. Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.
ЛАД написав:Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.
Не сомневаюсь, что освоила бы. Просто обошлось бы значительно дороже и времени ушло бы больше. И, скорее всего, было бы с привлечением западного капитала и, соответственно, на худших условиях для России, чем сегодня. Скорее всего, с договорами о распределении долей в добыче (или в прибыли). В 1991 Россия сразу имела нефтегазовые доходы (без особых капзатрат), а в 70-м пришлось бы нести очень большие капзатраты как на освоение месторождений, так и на строительство газо- и нефтепроводов, причём в одиночку.
Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов. Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.
Тут даже спорить не о чем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, ініційовану Мінсоцполітики, яка зробить соціальне житло доступнішим для переселенців Донбасу. https://kuma.city/read/rayon/66040/soci ... dostupnim- Переселенці, які мають дохід недостатній для купівлі чи оренди житла, зможуть стати на соціальний квартирний облік та пізніше отримати житло, повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Интересно, а кто сейчас его строит??? Большинство стоит в очереди более 30 лет - при чём и внукам не светит и не видно перспектив. Внуки уже в Германии купили - дети дом построили -......
- Вероятно они не знают, что даже был "Житловий кодекс" для граждан Украины?
Или Кабинет Министров строить жильё будет? Форево! Заживём! С коммуналкой или без?
Для тех, кто выехал в Испанию, Турцию, Польшу, Грецию,..... - уже давно обзавелись жильём, о котором нашим "социальным" можно только в сказках рассказывать. - Они в афиге по нашей ситуации с коммуналкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Другой вопрос, как он выполняется...
По моему это достаточно в полном объёме изложил. А так же нашу перспективу и происходящее.
Новое - у "Малодой команды" бабло победило разум? Сегодня и сейчас,... а завтра населению "безвиз"?
Опасно, что население не понимает, что сам факт бурения скважин - гарантия исчезновения воды. У нас они, как положено не тампонируются.(этот процесс дороже самой скважины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.