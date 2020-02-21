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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5600560156025603
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:46

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.

Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.
Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.
Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:29

  fokus написав:
  ЛАД написав:Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.

Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.

Не сомневаюсь, что освоила бы.
Просто обошлось бы значительно дороже и времени ушло бы больше.
И, скорее всего, было бы с привлечением западного капитала и, соответственно, на худших условиях для России, чем сегодня. Скорее всего, с договорами о распределении долей в добыче (или в прибыли).
В 1991 Россия сразу имела нефтегазовые доходы (без особых капзатрат), а в 70-м пришлось бы нести очень большие капзатраты как на освоение месторождений, так и на строительство газо- и нефтепроводов, причём в одиночку.

Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.
Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.

Тут даже спорить не о чем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:53

Новый перл:
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, ініційовану Мінсоцполітики, яка зробить соціальне житло доступнішим для переселенців Донбасу.
https://kuma.city/read/rayon/66040/soci ... dostupnim-
Переселенці, які мають дохід недостатній для купівлі чи оренди житла, зможуть стати на соціальний квартирний облік та пізніше отримати житло, повідомляє Міністерство соціальної політики України.


Интересно, а кто сейчас его строит???
Большинство стоит в очереди более 30 лет - при чём и внукам не светит и не видно перспектив. Внуки уже в Германии купили - дети дом построили -...... :oops:

- Вероятно они не знают, что даже был "Житловий кодекс" для граждан Украины?

Или Кабинет Министров строить жильё будет? Форево! Заживём! С коммуналкой или без?

Для тех, кто выехал в Испанию, Турцию, Польшу, Грецию,..... - уже давно обзавелись жильём, о котором нашим "социальным" можно только в сказках рассказывать.
- Они в афиге по нашей ситуации с коммуналкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:07

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Вероятно они не знают, что даже был "Житловий кодекс" для граждан Украины?

А почему "был"? Он и сейчас остается действующим Законом Украины:
Документ 5464-X, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 294-IX

Житловий Кодекс Української РСР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

Другой вопрос, как он выполняется...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:21

  yanyura написав:Другой вопрос, как он выполняется...

По моему это достаточно в полном объёме изложил. А так же нашу перспективу и происходящее.

Новое - у "Малодой команды" бабло победило разум?
Сегодня и сейчас,... а завтра населению "безвиз"?


Опасно, что население не понимает, что сам факт бурения скважин - гарантия исчезновения воды.
У нас они, как положено не тампонируются.(этот процесс дороже самой скважины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:34

У Украины с Россией война, говорите? И % украинцев отрицательно настроенных к РФ увеличивается?

Ню-ню!

Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.
Поезд в Москву оказался самым прибыльным в 2019

https://news.finance.ua/ru/news/-/46576 ... nym-v-2019
yanyura
 
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