Додано: Суб 22 лют, 2020 13:29

fokus написав: ЛАД написав: Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м. Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.

Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше. Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.

Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.

Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.

Не сомневаюсь, что освоила бы.Просто обошлось бы значительно дороже и времени ушло бы больше.И, скорее всего, было бы с привлечением западного капитала и, соответственно, на худших условиях для России, чем сегодня. Скорее всего, с договорами о распределении долей в добыче (или в прибыли).В 1991 Россия сразу имела нефтегазовые доходы (без особых капзатрат), а в 70-м пришлось бы нести очень большие капзатраты как на освоение месторождений, так и на строительство газо- и нефтепроводов, причём в одиночку.Тут даже спорить не о чем.