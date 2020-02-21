Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...
Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...
При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.