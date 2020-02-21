RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5601560256035604
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:12

  detroytred написав:* тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..*
* тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*

Собственно, это и есть Ералаш.
Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...
Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...
При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22178
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:26

  ЛАД написав:Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє
Ось картинка яку я вже приводив ЗображенняЗ неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..
Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3
Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22178
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5601560256035604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.