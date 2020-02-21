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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5601560256035604
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:12

  detroytred написав:* тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..*
* тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*

Собственно, это и есть Ералаш.
Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...
Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...
При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:26

  ЛАД написав:Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє
Ось картинка яку я вже приводив ЗображенняЗ неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..
Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3
Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:28

  andriykulyk76 написав:
  yanyura написав:Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.


Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження.


Слід пам'ятати, що після закриття прямого авіасполучення з Росією найбільш популярним напрямком став Мінськ, якого не було раніше навіть в ТОП20 напрямків.

Так что ваше объяснение не выдерживает критики
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:31

  andriykulyk76 написав:
  yanyura написав:Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.


Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження.

Ну да.
Правда есть непряме в Питер через Минск с ценой, близкой к цене поезда. И не знаю как сегодня, давно не смотрел, но были очень удобные стыковки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє
Ось картинка яку я вже приводив ЗображенняЗ неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..
Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3
Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.


Редкий случай, когда я в целом на стороне budivelnik. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.

Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:48

В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).

Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он
У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки


P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это
я командир розвід группи взводу спецрозвідки

:?:
Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred :?:
Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:51

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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:54

В Кременчуге Полтавской области разгорелся скандал с местным депутатом от «Слуги народа» Денисом Терещенко.

Об этом передает «Главред».

Так, депутат городского совета сцепился с сотрудниками АО Полтаваоблэнерго.

На обнародованном видео Терешенко ругается с работниками Полтаваобэнерго.

При этом депутат называет себя «хозяином народа», «барином народа», а также употребляет в адрес рабочих нецензурную лексику.

Кроме того, народный избранник угрожает сотрудникам Полтаваоблэнерго и обещает «поставить раком», а также кричит, что на проводимые работы нет разрешения.

В конце Терещенко подогрел ситуацию еще больше, обозвав работников «нелюдями».

1-минутное видео —




Ещё и на "агрессивном" языке! Ганьба!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:38

  yanyura написав:В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).
Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он
У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки
P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это
я командир розвід группи взводу спецрозвідки
  yanyura написав: :?:
Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred :?:
Ні
Він напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.
  yanyura написав:Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий :?:
Незамінимих не має
Правда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.
Як на мене це задорого.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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