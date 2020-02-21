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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5601560256035604 Додано: Суб 22 лют, 2020 16:12 detroytred написав: * тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..*

* тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*



Собственно, это и есть Ералаш. * тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..** тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*Собственно, это и есть Ералаш. Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...

Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...

При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток. Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22180 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:26 ЛАД написав: Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни. Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни. Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє

Ось картинка яку я вже приводив З неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..

Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3

Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював. Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вмієОсь картинка яку я вже приводивЗ неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22180 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:28 andriykulyk76 написав: yanyura написав: Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”. Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.



Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження. Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження.



Слід пам'ятати, що після закриття прямого авіасполучення з Росією найбільш популярним напрямком став Мінськ, якого не було раніше навіть в ТОП20 напрямків.



Так что ваше объяснение не выдерживает критики Слід пам'ятати, що після закриття прямого авіасполучення з Росією найбільш популярним напрямком став Мінськ, якого не було раніше навіть в ТОП20 напрямків.Так что ваше объяснение не выдерживает критики zРадио

Повідомлень: 4984 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:31 andriykulyk76 написав: yanyura написав: Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”. Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.



Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження. Слід пам'ятати що з Росією відсутнє пряме авіасполучення, відповідно на залізницю лягає значно більше навантаження.

Ну да.

Правда есть непряме в Питер через Минск с ценой, близкой к цене поезда. И не знаю как сегодня, давно не смотрел, но были очень удобные стыковки. Ну да.Правда есть непряме в Питер через Минск с ценой, близкой к цене поезда. И не знаю как сегодня, давно не смотрел, но были очень удобные стыковки. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:36 budivelnik написав: ЛАД написав: Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни. Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни. Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє

Ось картинка яку я вже приводив З неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..

Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3

Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював. Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вмієОсь картинка яку я вже приводивЗ неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали..Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.



Редкий случай, когда я в целом на стороне budivelnik. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.



Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции... Редкий случай, когда я в целом на стороне. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции... zРадио

Повідомлень: 4984 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:48



Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он

У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки



P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это

я командир розвід группи взводу спецрозвідки



Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred

Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).Доказано'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. онСейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать этоТолько для того, чтобы попытаться уколотьИли для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий yanyura Повідомлень: 5332 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1233 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:51 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10548 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6561 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 16:54 В Кременчуге Полтавской области разгорелся скандал с местным депутатом от «Слуги народа» Денисом Терещенко.



Об этом передает «Главред».



Так, депутат городского совета сцепился с сотрудниками АО Полтаваоблэнерго.



На обнародованном видео Терешенко ругается с работниками Полтаваобэнерго.



При этом депутат называет себя «хозяином народа», «барином народа», а также употребляет в адрес рабочих нецензурную лексику.



Кроме того, народный избранник угрожает сотрудникам Полтаваоблэнерго и обещает «поставить раком», а также кричит, что на проводимые работы нет разрешения.



В конце Терещенко подогрел ситуацию еще больше, обозвав работников «нелюдями».



1-минутное видео —









Ещё и на "агрессивном" языке! Ганьба! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10548 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6561 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 17:38 yanyura написав: В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).

Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он

У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это

yanyura написав:

Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred

Только для того, чтобы попытаться уколоть я командир розвід группи взводу спецрозвідки В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).Доказано'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. онСейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это Ні

Він напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.

yanyura написав: Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий Незамінимих не має

Правда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.

Як на мене це задорого. НіВін напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.Незамінимих не маєПравда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.Як на мене це задорого. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22180 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5601560256035604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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