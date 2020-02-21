Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:* тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..* * тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*
Собственно, это и есть Ералаш.
Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку... Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців... При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.
ЛАД написав:Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє Ось картинка яку я вже приводив З неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали.. Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3 Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.
ЛАД написав:Представьте себе, что тогда в 70-е не выкачали укр. газ. Сегодня той пиковой добычи в 68 млрд. кубов нам хватило бы на 3 года. А если учесть, что мы и сегодня добываем 20 млрд. из 30 потребляемых, то этих 68 млрд. хватило бы на 7лет спокойной жизни.
Людина ніби позиціонує себе інженером - а з статданними поводитись не вміє Ось картинка яку я вже приводив З неї чітко видно навіть пікових 68 млрд м3 -ми добували не один рік, а за 30 років видобутку коли ми видобували більше 30 млрд м2 - ми в середньому відправили на розвиток Союзу приблизно 600-700 млрд м3 більше ніж на той же час самі споживали.. Тепер нам в балансі не вистарчає 10-15 млрд м3 Поділіть 600-700 на 10-15 - і отримаєте відповідь хто на кого працював.
Редкий случай, когда я в целом на стороне budivelnik. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.
Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции...
yanyura написав:В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время). Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он
У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки
P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это
я командир розвід группи взводу спецрозвідки
yanyura написав: Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred
Ні Він напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.
yanyura написав:Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий
Незамінимих не має Правда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки. Як на мене це задорого.