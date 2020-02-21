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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5602560356045605 Додано: Суб 22 лют, 2020 18:16 budivelnik написав: yanyura написав: В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).

Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он

--------

У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки

--------

P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это

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я командир розвід группи взводу спецрозвідки

---------



Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred

В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).Доказано'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он--------- явзводу спецрозвідки--------Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это---------я командир розвід группи взводу спецрозвідки---------Только для того, чтобы попытаться уколоть

Ні

Він напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.

yanyura написав: Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий Незамінимих не має

Правда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.

Як на мене це задорого. НіВін напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.Незамінимих не маєПравда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.Як на мене це задорого.

Странно.

Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". Странно.Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". ЛАД 2 Повідомлень: 15448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:23 ЛАД написав: Странно.

Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику" Странно.Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику" А що дивного?

Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....



Для тих кому цікаво

В особи чоловічої статі - є екстремуми

До 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей

25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей

35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато

45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає

50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом

55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом. А що дивного?Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....Для тих кому цікавоВ особи чоловічої статі - є екстремумиДо 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:29 ЛАД написав: Странно.

Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". Странно.Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику".

Диванный патриотизм - он такой.

Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!))) Диванный патриотизм - он такой.Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!))) antey1969 1

Повідомлень: 9015 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1056 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:31 antey1969 написав: ЛАД написав: Странно.

Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". Странно.Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". Диванный патриотизм - он такой.

Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!))) Диванный патриотизм - он такой.Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!))) 1 Ви на 4 роки молодші від мене - пишите з окопа?

2 За минулий рік сплатили 300000+ грн податків так як я- чи на мінімалці? чи взагалі в ордло? 1 Ви на 4 роки молодші від мене - пишите з окопа?2 За минулий рік сплатили 300000+ грн податків так як я- чи на мінімалці? чи взагалі в ордло? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 18:31 freeze написав: ​​Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом. ​​Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом.

Какой смысл был увольнять ту же Супрун, если все равно гробят медицину аккурат по ее сценариям? Какой смысл был увольнять ту же Супрун, если все равно гробят медицину аккурат по ее сценариям? antey1969 1

Повідомлень: 9015 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1056 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 19:05 budivelnik

З розумом буваэ по-рiзному. З розумом буваэ по-рiзному. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 19:26 budivelnik написав: А що дивного?

Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....



Для тих кому цікаво

В особи чоловічої статі - є екстремуми

До 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей

25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей

35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато

45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає

50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом

55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом. А що дивного?Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....Для тих кому цікавоВ особи чоловічої статі - є екстремумиДо 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом.



Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).



Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.



PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал... Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал... zРадио

Повідомлень: 4985 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5602560356045605 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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