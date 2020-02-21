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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5602560356045605
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:16

  budivelnik написав:
  yanyura написав:В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).
Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он
--------
У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки
--------
P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это
---------
я командир розвід группи взводу спецрозвідки
---------
:?:
Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred :?:

Ні
Він напише, що людина яка останні 25 років протирала штани в армії-все одно повинна бути краще підготовлена, ніж людина яка останні 25 років займалась бізнесом і оплачувала іншим протирання ними штанів.
  yanyura написав: Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий :?:
Незамінимих не має
Правда максимум що я зараз можу - відлежатись добу в окопчику і потягнути за собою парочку(може й десяток) дурників які на мене попруть...Але після цього Державі потрібно буде виплатити моїм дітям 1 млн страховки.
Як на мене це задорого.

Странно.
Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:23

  ЛАД написав:Странно.
Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику"
А що дивного?
Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....

Для тих кому цікаво
В особи чоловічої статі - є екстремуми
До 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей
25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей
35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато
45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає
50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом
55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:29

  ЛАД написав:Странно.
Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". :)

Диванный патриотизм - он такой.
Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:31

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Странно.
Человек хвастает, что он с женой на 16 лет моложе ещё ... ого-го, а в армии в 54 года может только "максимум ... відлежатись добу в окопчику". :)
Диванный патриотизм - он такой.
Какой такой окопчик? Только с женой и только диванчик!)))
1 Ви на 4 роки молодші від мене - пишите з окопа?
2 За минулий рік сплатили 300000+ грн податків так як я- чи на мінімалці? чи взагалі в ордло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:31

  freeze написав:​​Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом.

Какой смысл был увольнять ту же Супрун, если все равно гробят медицину аккурат по ее сценариям?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:05

budivelnik
З розумом буваэ по-рiзному. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:26

  budivelnik написав:А що дивного?
Я жінку на руках по окопам під дощем/снігом не ношу+для своїх 54 - ого-го....а в порівнянні з середніми армійськими 35 - навіть не так собі....

Для тих кому цікаво
В особи чоловічої статі - є екстремуми
До 25 - море здоровя+вагон бажання+мало розуму і грошей
25-35 - море здоровя+вагон бажання+розум є + трошки грошей
35-45-здоровя є(але не море)+бажання є(але не вагон)+розум є+грошей малувато
45-50-здоровя є+бажання малувато+розум+грошей вистарчає
50-55-здоровя є + бажання(а нафіга воно мені)+розум+грошей валом
55+ - здоровья малувато +бажання практично відсутнє+розуму море+грошей валом.


Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).

Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.

PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал...
zРадио
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