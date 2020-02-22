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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5603560456055606
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16

Alex2007, согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:51

  zРадио написав:.....
Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).

Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.

PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал...
тоже как с азать.
Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14

Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.

https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-ot ... 75682.html

А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.

Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.

Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.

Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...
zРадио
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  #<1 ... 5603560456055606
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