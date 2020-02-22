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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16
Alex2007, согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:51
тоже как с азать.
Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14
Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.
А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.
Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.
Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.
Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...
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