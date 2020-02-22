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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 56045605560656075608>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16

Alex2007, согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:51

  zРадио написав:.....
Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).

Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.

PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал...
тоже как сказать.
Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лют, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14

Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.

https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-ot ... 75682.html

А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.

Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.

Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.

Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:35

  zРадио написав:
Редкий случай, когда я в целом на стороне budivelnik. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.

Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции...

только в 14 м году заблокировали работу "вахтовиков" газовщиков-буровиков, что с Черниговской, Сумской,... - работали в РФ.
С тех времён когда не было "качелей по выводу прибыли"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36

  ЛАД написав:Я в 45 только начал зарабатывать.


Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.

  ЛАД написав:И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. :)


Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:43

  Alex2007 написав:Вкладчик1234
Да не важно даже какая партия . На местах таких и от слуги и от неСлуги хватает, просто не все явно "шкварятся" и попадают под объективы камер. Да, и чего только хватает Рады, к-рая с каждым новым созывом выходит на все новый и новый левел депильности :mrgreen:

Важно то, что такое вот мелкое б_дло и х_ло. :mrgreen: будут руко-водить у нас всегда. :?

Оно хоть что-то полезное сделало на посту депутата? - Судя по отношению к своим же избирателям, 99,9% уверен что ничего. Зато перед выборами опять наверное гречечку будет раздавать или на скамеечку раскошелется.

С 2011 Законодательно изменились отношения.
"Он" никому ничего не обязан - "он делает, что может".

Поэтому в лучшем случае от депутанта есть хоть какая то работа, если он заточен на "свой интерес" по бизнесу, по приватизации, по вымоганию, и.тд. в экономическом плане он за чью то работу или не работу - ему это по цимбалам!

В данном случае оно прибыло на место разрешения конфликта и Права к рабочим да же подходить - не имел. Минимум к организатору работ, а на разрешение конфликтной ситуации направить правоохранителей - ибо без согласования с аборигенами там не имели Право проводить хоть какие то работы.

- Оно полезло само. :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:49

  yanyura написав:У Украины с Россией война, говорите? И % украинцев отрицательно настроенных к РФ увеличивается?

Ню-ню!

Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.
Поезд в Москву оказался самым прибыльным в 2019

https://news.finance.ua/ru/news/-/46576 ... nym-v-2019

Москва - транспортный узел.
Больше трёх миллионов украинцев(не от хорошей жизни) работают в РФ.
- С одного раза: будет ли спрос на транспорт в том направлении?

- В своё время поезд Киев-Варшава дважды отменяли только по причине в тупую контрабанды сигарет. Сигарет под обшивкой, сигарет в вещах, сигарет, сигарет....

С момента декриминализации контрабанды это стало сверх прибыльным бизнесом для всех.
В других направлениях - немного проблемы с колеёй. Хотя после ввода в эксплуатацию Бескидского тоннеля - транзитные возможности выросли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:00

  antey1969 написав:Бацька знает свое дело.
С чего бы ему и не сделать удобные стыковки? Пока у нас все рассматривают с точки зрения патриотической целесообразности(только не газ, газ - дело святое!), БатькоРусь потихоньку решает свои финансовые проблемы.
К примеру, Россия долго пребывала в твердой уверенности, что Белорусь - новая родина хамона, а могучий белорусский рыболовно-консервный флот успешно бороздит просторы Мирового Океана)))
Мы вот теперь усердно делаем вид, что минский аэропорт - наше новое окно в Европу)))

Беларусь изначально строилась с 91 года, как Всесоюзный офшор.
Офшор для ВСЕХ.(политический, экономический,...)

Где бы и как Лукашенко не называли "последним диктатором Европы", именно с ним вынуждены "договариваться Все".
Беларусь и так на 90% под контролем РФ, но её поглощение закроет ... - что принесёт куда больше вреда ВСЕМ и прежде всего РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:01

  yanyura написав:В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).

Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он
У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки


P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это
я командир розвід группи взводу спецрозвідки

:?:
Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred :?:
Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий :?:

Прикол в том, что писать любые перлы о себе - это еще пускай, но на каком основании этот раздатчик порток запросто утверждает о *начальником не був*, *тилових* и т.п., не зная послужного списка оппонента --- ?
Уровень пустобрехливой тётки...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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