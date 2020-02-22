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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 56045605560656075608> Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16 Alex2007, согласен Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10552 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6561 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 21:51 zРадио написав: .....

Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).



Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.



PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал... .....Деньги после 45 тоже в большинстве случаев на убыль. По крайней мере зарабатываемые (а хомячить не все умеют).Ну и, как я понял, ты намекаешь на то, что ума и денег у тебя сейчас валом - не переоценивай. Несетевой магазин у дома - далеко не предел возможностей ни по уму, ни по деньгам.PS: а вот если много здоровья в 54 - это, как для мужчины в Украине, действительно, неплохой капитал... тоже как сказать.

Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. тоже как сказать.Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лют, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15450 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14



https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-ot ... 75682.html



А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.



Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.



Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.



Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава... Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава... zРадио

Повідомлень: 4996 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 22:35 zРадио написав:

Редкий случай, когда я в целом на стороне budivelnik. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.



Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции... Редкий случай, когда я в целом на стороне. При развале Союза необходимо было поднимать вопрос совместного использования месторождений Западной Сибири в качестве компенсации совместной выработки более легких для извлечения украинских.Правда, нам досталась так же совместно построенная для целей экспорта ГТС. Логичным было бы создание СП, что обсуждалось, но слишком поздно - уже в 2000-х, когда здоровому экономическому диалогу мешали имперские с одной и националистические с другой стороны амбиции...

только в 14 м году заблокировали работу "вахтовиков" газовщиков-буровиков, что с Черниговской, Сумской,... - работали в РФ.

С тех времён когда не было "качелей по выводу прибыли" только в 14 м году заблокировали работу "вахтовиков" газовщиков-буровиков, что с Черниговской, Сумской,... - работали в РФ.С тех времён когда не было "качелей по выводу прибыли" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7936 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36 ЛАД написав: Я в 45 только начал зарабатывать.

Я в 45 только начал зарабатывать.



Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.



ЛАД написав: И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать.



Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем... Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем... zРадио

Повідомлень: 4996 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 22:43 Alex2007 написав: Вкладчик1234

Да не важно даже какая партия . На местах таких и от слуги и от неСлуги хватает, просто не все явно "шкварятся" и попадают под объективы камер. Да, и чего только хватает Рады, к-рая с каждым новым созывом выходит на все новый и новый левел депильности



Важно то, что такое вот мелкое б_дло и х_ло. будут руко-водить у нас всегда.



Оно хоть что-то полезное сделало на посту депутата? - Судя по отношению к своим же избирателям, 99,9% уверен что ничего. Зато перед выборами опять наверное гречечку будет раздавать или на скамеечку раскошелется. Да не важно даже какая партия . На местах таких и от слуги и от неСлуги хватает, просто не все явно "шкварятся" и попадают под объективы камер. Да, и чего только хватает Рады, к-рая с каждым новым созывом выходит на все новый и новый левел депильностиВажно то, что такое вот мелкое б_дло и х_ло.будут руко-водить у нас всегда.Оно хоть что-то полезное сделало на посту депутата? - Судя по отношению к своим же избирателям, 99,9% уверен что ничего. Зато перед выборами опять наверное гречечку будет раздавать или на скамеечку раскошелется.

С 2011 Законодательно изменились отношения.

"Он" никому ничего не обязан - "он делает, что может".



Поэтому в лучшем случае от депутанта есть хоть какая то работа, если он заточен на "свой интерес" по бизнесу, по приватизации, по вымоганию, и.тд. в экономическом плане он за чью то работу или не работу - ему это по цимбалам!



В данном случае оно прибыло на место разрешения конфликта и Права к рабочим да же подходить - не имел. Минимум к организатору работ, а на разрешение конфликтной ситуации направить правоохранителей - ибо без согласования с аборигенами там не имели Право проводить хоть какие то работы.



- Оно полезло само. С 2011 Законодательно изменились отношения."Он" никому ничего не обязан - "он делает, что может".Поэтому в лучшем случае от депутанта есть хоть какая то работа, если он заточен на "свой интерес" по бизнесу, по приватизации, по вымоганию, и.тд. в экономическом плане он за чью то работу или не работу - ему это по цимбалам!В данном случае оно прибыло на место разрешения конфликта и Права к рабочим да же подходить - не имел. Минимум к организатору работ, а на разрешение конфликтной ситуации направить правоохранителей - ибо без согласования с аборигенами там не имели Право проводить хоть какие то работы.- Оно полезло само. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7936 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 22:49 yanyura написав: У Украины с Россией война, говорите? И % украинцев отрицательно настроенных к РФ увеличивается?



Ню-ню!



Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.

Поезд в Москву оказался самым прибыльным в 2019

https://news.finance.ua/ru/news/-/46576 ... nym-v-2019 У Украины с Россией война, говорите? И % украинцев отрицательно настроенных к РФ увеличивается?Ню-ню!Из первой пятерки самых прибыльных международных поездов "Укрзализныци" 3 на Москву, 1 на Санкт-Петербург и только 1 в западном направлении - “Одесса – Перемышль”.

Москва - транспортный узел.

Больше трёх миллионов украинцев(не от хорошей жизни) работают в РФ.

- С одного раза: будет ли спрос на транспорт в том направлении?



- В своё время поезд Киев-Варшава дважды отменяли только по причине в тупую контрабанды сигарет. Сигарет под обшивкой, сигарет в вещах, сигарет, сигарет....



С момента декриминализации контрабанды это стало сверх прибыльным бизнесом для всех.

В других направлениях - немного проблемы с колеёй. Хотя после ввода в эксплуатацию Бескидского тоннеля - транзитные возможности выросли. Москва - транспортный узел.Больше трёх миллионов украинцев(не от хорошей жизни) работают в РФ.- С одного раза: будет ли спрос на транспорт в том направлении?- В своё время поезд Киев-Варшава дважды отменяли только по причине в тупую контрабанды сигарет. Сигарет под обшивкой, сигарет в вещах, сигарет, сигарет....С момента декриминализации контрабанды это стало сверх прибыльным бизнесом для всех.В других направлениях - немного проблемы с колеёй. Хотя после ввода в эксплуатацию Бескидского тоннеля - транзитные возможности выросли. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7936 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:00 antey1969 написав: Бацька знает свое дело.

С чего бы ему и не сделать удобные стыковки? Пока у нас все рассматривают с точки зрения патриотической целесообразности(только не газ, газ - дело святое!), БатькоРусь потихоньку решает свои финансовые проблемы.

К примеру, Россия долго пребывала в твердой уверенности, что Белорусь - новая родина хамона, а могучий белорусский рыболовно-консервный флот успешно бороздит просторы Мирового Океана)))

Мы вот теперь усердно делаем вид, что минский аэропорт - наше новое окно в Европу))) Бацька знает свое дело.С чего бы ему и не сделать удобные стыковки? Пока у нас все рассматривают с точки зрения патриотической целесообразности(только не газ, газ - дело святое!), БатькоРусь потихоньку решает свои финансовые проблемы.К примеру, Россия долго пребывала в твердой уверенности, что Белорусь - новая родина хамона, а могучий белорусский рыболовно-консервный флот успешно бороздит просторы Мирового Океана)))Мы вот теперь усердно делаем вид, что минский аэропорт - наше новое окно в Европу)))

Беларусь изначально строилась с 91 года, как Всесоюзный офшор.

Офшор для ВСЕХ.(политический, экономический,...)



Где бы и как Лукашенко не называли "последним диктатором Европы", именно с ним вынуждены "договариваться Все".

Беларусь и так на 90% под контролем РФ, но её поглощение закроет ... - что принесёт куда больше вреда ВСЕМ и прежде всего РФ. Беларусь изначально строилась с 91 года, как Всесоюзный офшор.Офшор для ВСЕХ.(политический, экономический,...)Где бы и как Лукашенко не называли "последним диктатором Европы", именно с ним вынуждены "договариваться Все".Беларусь и так на 90% под контролем РФ, но её поглощение закроет ... - что принесёт куда больше вреда ВСЕМ и прежде всего РФ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7936 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:01 yanyura написав: В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).



Доказано budivelnik'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. он

У випадку бойових дій - я командир розвід группи взводу спецрозвідки



P.S. Сейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать это

я командир розвід группи взводу спецрозвідки



Только для того, чтобы попытаться уколоть detroytred

Или для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий В Украине за весь период ее независимости (с 1991 г.) никаких боевых действий не было, тем более за последних 6 лет (с 2014-го по настоящее время).Доказано'ом, иначе мы читали бы здесь его сообщения из зоны боевых действий, т.к. онСейчас он напишет, что я ничего не понимаю, что у него избыточный вес, повышенное давление и т.д., и т.п., но в таком случае зачем выпячивать этоТолько для того, чтобы попытаться уколотьИли для самоутверждения, что он незаменимый в случае боевых действий

Прикол в том, что писать любые перлы о себе - это еще пускай, но на каком основании этот раздатчик порток запросто утверждает о *начальником не був*, *тилових* и т.п., не зная послужного списка оппонента --- ?

Уровень пустобрехливой тётки... Прикол в том, что писать любые перлы о себе - это еще пускай, но на каком основании этот раздатчик порток запросто утверждает о *начальником не був*, *тилових* и т.п., не зная послужного списка оппонента --- ?Уровень пустобрехливой тётки... detroytred

Повідомлень: 23143 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14 Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27768 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 56045605560656075608> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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