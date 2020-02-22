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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16
Alex2007, согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:51
тоже как сказать.
Я в 45 только начал зарабатывать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лют, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:14
Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.
А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.
Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.
Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.
Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:35
только в 14 м году заблокировали работу "вахтовиков" газовщиков-буровиков, что с Черниговской, Сумской,... - работали в РФ.
С тех времён когда не было "качелей по выводу прибыли"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:36
Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.
Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем...
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:43
С 2011 Законодательно изменились отношения.
"Он" никому ничего не обязан - "он делает, что может".
Поэтому в лучшем случае от депутанта есть хоть какая то работа, если он заточен на "свой интерес" по бизнесу, по приватизации, по вымоганию, и.тд. в экономическом плане он за чью то работу или не работу - ему это по цимбалам!
В данном случае оно прибыло на место разрешения конфликта и Права к рабочим да же подходить - не имел. Минимум к организатору работ, а на разрешение конфликтной ситуации направить правоохранителей - ибо без согласования с аборигенами там не имели Право проводить хоть какие то работы.
- Оно полезло само.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 22:49
Москва - транспортный узел.
Больше трёх миллионов украинцев(не от хорошей жизни) работают в РФ.
- С одного раза: будет ли спрос на транспорт в том направлении?
- В своё время поезд Киев-Варшава дважды отменяли только по причине в тупую контрабанды сигарет. Сигарет под обшивкой, сигарет в вещах, сигарет, сигарет....
С момента декриминализации контрабанды это стало сверх прибыльным бизнесом для всех.
В других направлениях - немного проблемы с колеёй. Хотя после ввода в эксплуатацию Бескидского тоннеля - транзитные возможности выросли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:00
Беларусь изначально строилась с 91 года, как Всесоюзный офшор.
Офшор для ВСЕХ.(политический, экономический,...)
Где бы и как Лукашенко не называли "последним диктатором Европы", именно с ним вынуждены "договариваться Все".
Беларусь и так на 90% под контролем РФ, но её поглощение закроет ... - что принесёт куда больше вреда ВСЕМ и прежде всего РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:01
Прикол в том, что писать любые перлы о себе - это еще пускай, но на каком основании этот раздатчик порток запросто утверждает о *начальником не був*, *тилових* и т.п., не зная послужного списка оппонента --- ?
Уровень пустобрехливой тётки...
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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