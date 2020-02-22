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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14
budivelnik написав: detroytred написав:
* тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..*
* тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*
Собственно, это и есть Ералаш.
Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...
Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...
При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.
Для бувшого куска пояснюю:
учителя, врачи, военные и т.д. оказывают услуги и за это получают з-п и денежное довольствие от государства.
Государство с *заробляючих*))) собирает налоги.
Вы сузили картинку до прибыли.
Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.
Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.
А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.
Тем более что в условиях рынка (конкуренции) выбор у туземцев не велик: или есть завод (пусть и сборочный), или нет.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 22 лют, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:24
detroytred написав:
Вы сузили картинку до прибыли.
Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.
Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.
А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.
Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію
1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході
2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.
Тепер зрозуміло?
Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Вы сузили картинку до прибыли.
Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.
Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.
А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.
Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію
1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході
2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.
Тепер зрозуміло?
Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.
Для бувшого розвидника))) пояснюю:
у Вас уровень слабоват для определения кто и что должен был выполнить. И как это определяется.
Вы таком же запасе, как и любой иной проходящий на момент службу в запасе.
Крапка.
За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу.
Наперёд никто не платил и не платит.
Вам же, куску, Хоттаб уже раз объяснил...
Ключевое слово -- *навчили*.
То есть обеспечили конкурентноспособное производство на местной территории.
Выбор у туземцев невелик:
- ездить на своих тазиках
- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)
- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.
Свою нефть туземцы не *съедят*...
Свои комплектующие, семена и т.д. (конкурентноспособные) туземцы не создадут...
Это нормально и равноценно по обмену.
В этот высокий западный технологичный уровень Запад сам вложил миллиарды... теперь естественно, что дорого продаёт.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Вы сузили картинку до прибыли.
Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.
Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.
А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.
Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію
1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході
2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.
Тепер зрозуміло?
Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.
Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.
В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.
Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.
Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.
Как правило на это уходит десятилетия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 22 лют, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:50
detroytred написав:
Выбор у туземцев невелик:
- ездить на своих тазиках
- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)
- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.
Свою нефть туземцы не *съедят*...
так питання почалось не з того що мають їсти туземці - свою нафту чи збагачувати захід і їздити на кращих ніж власні тазіки
Питання стояло
Чому складальний завод в росії будували
а в україні ні
Моя відповідь була наступна
1 В педераційників був профіцит в торгівлі з Заходом. а тому захід і збудував там підприємства з допомогою яких повністю чи частково ліквідовував цей профіцит
2 В України профіциту не було . а тому в нас можна було будувати тільки такі підприємства .які повинні будуть виходити на зовнішні ринки щоб самостійно заробляти валюту(грубо створити профіцит ,який потім західники повністю чи частково змоглиб покласти собі в кишеню0
3 Якби ми так як Польща чи Португалія - чітко показали себе часткою європейської моделі - можливо нам би допомогли
4 Поки ми . кидались то в сторону росії то в сторону Європи -* до нас інвестиції не йшли.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:51
detroytred написав:
За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу.
Треш
25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54
Kudrjavuy написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Вы сузили картинку до прибыли.
Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.
Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.
А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.
Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію
1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході
2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.
Тепер зрозуміло?
Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.
Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.
В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.
Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.
Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.
Как правило на это уходит десятилетия.
Как подтверждение китайцы.
И как пример, где туземцы не пожелали западных заводов, -- Украина.
Чтоб не платить за *насiння* и т.п.
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detroytred
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:59
zРадио написав: ЛАД написав:
Я в 45 только начал зарабатывать.
Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.
Дело даже не в умении. До конца 93-го работал на заводе пока не пошли массовые сокращения. После этого начал.
ЛАД написав:
И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать.
Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем...
Спасибо за пожелания. И Вам того же. Посмотрим как получится, но лет 5 назад проявились последствия неумеренного курения, а так бы всё ничего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:00
budivelnik написав: detroytred написав:
За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу.
Треш
25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф....
Ничего не делать -- это Ваше голословное мнение...
Не треш, а Факт же состоит в том:
- в мирное время проводится боевая и прочие виды подготовки
( как пример --- в мирное время был подготовлен Вы, раздатчик кальсон и розвiдник
но давление))) не позволило Вам ...)
Был подготовлен тот же Хоттаб, который выполнил обязанность;
- за боевые действия оплата и начисления на пенсию производятся окремо.
Так что претензии к тому, кто Вас готовил.
У меня -- Хоттаб выполнил задачи.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 23 лют, 2020 00:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:02
detroytred написав:
Как подтверждение китайцы.
И как пример, где туземцы не пожелали западных заводов, -- Украина.
Чтоб не платить за *насiння* и т.п.
НЕ это китайцы срисовали украинскую модель 90х.
Где за счёт экономического криминала, к сегодняшнему времени уничтожили всё.
Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных.
За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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