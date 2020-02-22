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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5605560656075608> Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14 budivelnik написав: detroytred написав: * тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..*

* тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*



Собственно, это и есть Ералаш. * тому додатково Захід проінвестував автомобільну промисловість..** тобто захід отримав нафту - а нічого не віддав свого.*Собственно, это и есть Ералаш. Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...

Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...

При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток. Для військового пенсіонера,який все свідоме життя жив на податки тих хто заробляв - щось муркати про економіку...Є автоскладальний завод... буси так би мовити , бо основний прибуток отримує той хто його збудував і постачає на нього інтелектуальну власність і комплектуючі...Те що туземці самі складають ,самі складене купують .а різницю між продажем і їм оплачено -відправляють за кордон - це проблеми туземців...При цьому - треба признати ,що туземці сидять на неповоротному активі енергоносії . тому в них завжди є гроші від продажу цих енергоносіїв...Так от прибуток який отримує автоскладальний завод ї є цим прибутком від продажу енергоносіїв-це і є різниця між заводом побудованим для випуску товарів внутрішнього споживання і який все одно купує за валюту ключові елементи з високою доданою вартістю( а валюту перед цим всі туземці заробляють від прожажу енергоносіїв) і заводом який повинен сам своєю роботою відбити свою вартість + дати прибуток.

Для бувшого куска пояснюю:

учителя, врачи, военные и т.д. оказывают услуги и за это получают з-п и денежное довольствие от государства.

Государство с *заробляючих*))) собирает налоги.



Вы сузили картинку до прибыли.

Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.

Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.

А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.



Тем более что в условиях рынка (конкуренции) выбор у туземцев не велик: или есть завод (пусть и сборочный), или нет. Для бувшого куска пояснюю:учителя, врачи, военные и т.д. оказывают услуги и за это получают з-п и денежное довольствие от государства.Государство с *заробляючих*))) собирает налоги.Вы сузили картинку до прибыли.Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают.Тем более что в условиях рынка (конкуренции) выбор у туземцев не велик: или есть завод (пусть и сборочный), или нет. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 22 лют, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23145 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:24 detroytred написав: Вы сузили картинку до прибыли.

Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.

Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.

А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Вы сузили картинку до прибыли.Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію

1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході

2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.



Тепер зрозуміло?

Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.Тепер зрозуміло?Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22185 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:44 budivelnik написав: detroytred написав: Вы сузили картинку до прибыли.

Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.

Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.

А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Вы сузили картинку до прибыли.Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію

1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході

2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.



Тепер зрозуміло?

Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.Тепер зрозуміло?Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.

Для бувшого розвидника))) пояснюю:

у Вас уровень слабоват для определения кто и что должен был выполнить. И как это определяется.



Вы таком же запасе, как и любой иной проходящий на момент службу в запасе.

Крапка.

За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу.

Наперёд никто не платил и не платит.

Вам же, куску, Хоттаб уже раз объяснил...



Ключевое слово -- *навчили*.

То есть обеспечили конкурентноспособное производство на местной территории.

Выбор у туземцев невелик:

- ездить на своих тазиках

- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)

- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.



Свою нефть туземцы не *съедят*...

Свои комплектующие, семена и т.д. (конкурентноспособные) туземцы не создадут...

Это нормально и равноценно по обмену.

В этот высокий западный технологичный уровень Запад сам вложил миллиарды... теперь естественно, что дорого продаёт. Для бувшого розвидника))) пояснюю:у Вас уровень слабоват для определения кто и что должен был выполнить. И как это определяется.Вы таком же запасе, как и любой иной проходящий на момент службу в запасе.Крапка.За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу.Наперёд никто не платил и не платит.Вам же, куску, Хоттаб уже раз объяснил...Ключевое слово -- *навчили*.То есть обеспечили конкурентноспособное производство на местной территории.Выбор у туземцев невелик:- ездить на своих тазиках- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.Свою нефть туземцы не *съедят*...Свои комплектующие, семена и т.д. (конкурентноспособные) туземцы не создадут...Это нормально и равноценно по обмену.В этот высокий западный технологичный уровень Запад сам вложил миллиарды... теперь естественно, что дорого продаёт. detroytred

Повідомлень: 23145 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:50 budivelnik написав: detroytred написав: Вы сузили картинку до прибыли.

Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.

Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.

А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Вы сузили картинку до прибыли.Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію

1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході

2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.



Тепер зрозуміло?

Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.Тепер зрозуміло?Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.

Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.

В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.



Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.

Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.

Как правило на это уходит десятилетия. Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.Как правило на это уходит десятилетия. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 лют, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7936 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:50 detroytred написав: Выбор у туземцев невелик:

- ездить на своих тазиках

- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)

- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.



Свою нефть туземцы не *съедят*... Выбор у туземцев невелик:- ездить на своих тазиках- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.Свою нефть туземцы не *съедят*... так питання почалось не з того що мають їсти туземці - свою нафту чи збагачувати захід і їздити на кращих ніж власні тазіки

Питання стояло

Чому складальний завод в росії будували

а в україні ні

Моя відповідь була наступна

1 В педераційників був профіцит в торгівлі з Заходом. а тому захід і збудував там підприємства з допомогою яких повністю чи частково ліквідовував цей профіцит

2 В України профіциту не було . а тому в нас можна було будувати тільки такі підприємства .які повинні будуть виходити на зовнішні ринки щоб самостійно заробляти валюту(грубо створити профіцит ,який потім західники повністю чи частково змоглиб покласти собі в кишеню0

3 Якби ми так як Польща чи Португалія - чітко показали себе часткою європейської моделі - можливо нам би допомогли

4 Поки ми . кидались то в сторону росії то в сторону Європи -* до нас інвестиції не йшли. так питання почалось не з того що мають їсти туземці - свою нафту чи збагачувати захід і їздити на кращих ніж власні тазікиПитання стоялоЧому складальний завод в росії будувалиа в україні ніМоя відповідь була наступна1 В педераційників був профіцит в торгівлі з Заходом. а тому захід і збудував там підприємства з допомогою яких повністю чи частково ліквідовував цей профіцит2 В України профіциту не було . а тому в нас можна було будувати тільки такі підприємства .які повинні будуть виходити на зовнішні ринки щоб самостійно заробляти валюту(грубо створити профіцит ,який потім західники повністю чи частково змоглиб покласти собі в кишеню03 Якби ми так як Польща чи Португалія - чітко показали себе часткою європейської моделі - можливо нам би допомогли4 Поки ми . кидались то в сторону росії то в сторону Європи -* до нас інвестиції не йшли. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22185 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:51 Re: Політичні дискусії detroytred написав: За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу. За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу. Треш

25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф.... Треш25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22185 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:54 Kudrjavuy написав: budivelnik написав: detroytred написав: Вы сузили картинку до прибыли.

Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.

Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.

А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Вы сузили картинку до прибыли.Осилить ее полностью Вам понимания азов экономики не хватает.Естественно, что прибыль с вывезенного западного капитала уходит на Запад, но от оборота оного (производственного капитала) на местном рынке остаются рабочие места (сборка не сборка не важно) и налоги.А сам невоспроизводимый ресурс (нефть и т.д.) туземцы сами не скушают. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію

1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході

2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.



Тепер зрозуміло?

Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід. Поясню ще раз . для бувшого нахлєбніка який не виконав свого обовязку.але отримував і 25 років гроші за службу.а зараз пенсію1 Навчили туземців вирощувати пшеницю(робити машини) ,але посівний матеріал (вартістю в 30% від урожаю-комплектуючі+інтелектуальна власність) туземці повинні купити на заході2 Туземці виростили пшеницю( , 30% відправили на захід у вигляді закупок посівного , 10% відправили на захід у вигляді прибутку - 60% зїли самі і переходять до пункту1.Тепер зрозуміло?Туземці отримали буси . а тепер кожного року 40% від того що разово отримали - відправляють на Захід.

Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.

В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.



Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.

Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.

Как правило на это уходит десятилетия. Со временем на местах сборки появляются новые знания усовершенствования, для конкретной реализации товара.В итоге технологии развивают конечные производители в интересах рынка и потребителя.Т.Е. технологическая сборка переростает в качественную(реализованную уже по месту) реализацию и изготовления товара.Главное финансовая заинтересованность "туземцев" в технологическом росте.Как правило на это уходит десятилетия.

Как подтверждение китайцы.



И как пример, где туземцы не пожелали западных заводов, -- Украина.

Чтоб не платить за *насiння* и т.п. Как подтверждение китайцы.И как пример, где туземцы не пожелали западных заводов, -- Украина.Чтоб не платить за *насiння* и т.п. detroytred

Повідомлень: 23145 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2020 23:59 zРадио написав: ЛАД написав: Я в 45 только начал зарабатывать.

Я в 45 только начал зарабатывать.



Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились. Вероятно, так совпало со сменой эпох - в ранних 90-х мало кто умел зарабатывать, а затем уже наловчились.

Дело даже не в умении. До конца 93-го работал на заводе пока не пошли массовые сокращения. После этого начал.



ЛАД написав: И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать. И в 54 на здоровье не жаловался и в окопчике мог бы не только полежать.



Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем... Значит, хорошие предпосылки жить долго и счастливо на зло Пенсионному фонду )) Искренне этого желаю. Но в целом судя по статистике заболеваний и смертности, у большинства мужчин у нас к этому возрасту уже "букет" проблем со здоровьем...

Спасибо за пожелания. И Вам того же. Посмотрим как получится, но лет 5 назад проявились последствия неумеренного курения, а так бы всё ничего.

Среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине уже превзошёл, так что уже успех. Дело даже не в умении. До конца 93-го работал на заводе пока не пошли массовые сокращения. После этого начал.Спасибо за пожелания. И Вам того же. Посмотрим как получится, но лет 5 назад проявились последствия неумеренного курения, а так бы всё ничего.Среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине уже превзошёл, так что уже успех. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 лют, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15451 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 00:00 budivelnik написав: detroytred написав: За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу. За службу в особливий перiод платится по отдельному тарифу. Треш

25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф.... Треш25 років нічого не робити ,але гроші отримувати... а потім ще вимагати доплат -бо це окремий тариф....

Ничего не делать -- это Ваше голословное мнение...



Не треш, а Факт же состоит в том:

- в мирное время проводится боевая и прочие виды подготовки

( как пример --- в мирное время был подготовлен Вы, раздатчик кальсон и розвiдник но давление))) не позволило Вам ...)

Был подготовлен тот же Хоттаб, который выполнил обязанность;

- за боевые действия оплата и начисления на пенсию производятся окремо.



Так что претензии к тому, кто Вас готовил.

У меня -- Хоттаб выполнил задачи. Ничего не делать -- это Ваше голословное мнение...Не треш, а Факт же состоит в том:- в мирное время проводится боевая и прочие виды подготовки( как пример --- в мирное время был подготовлен Вы, раздатчик кальсон и розвiдникно давление))) не позволило Вам ...)Был подготовлен тот же Хоттаб, который выполнил обязанность;- за боевые действия оплата и начисления на пенсию производятся окремо.Так что претензии к тому, кто Вас готовил.У меня -- Хоттаб выполнил задачи. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 лют, 2020 00:05, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23145 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 00:13 Kudrjavuy написав: Меня сегодня шокирует другое!!!!!

https://strana.ua/news/251261-v-italii- ... -2020.html

Об этом известно уже пять дней каким образом Мин иностранных дел, Мин здрав, - не начали оповещать население и закрывать направления????



И до сих пор нет подготовки к началу эпидемии в Украине?

Неужели бараны думают, что украинцы сами в закрытых домах смогут произвести средства защиты, мед препараты, врачам боксы и костюмы....???

А как с военными? Меня сегодня шокирует другое!!!!!Об этом известно уже пять дней каким образом Мин иностранных дел, Мин здрав, - не начали оповещать население и закрывать направления????И до сих пор нет подготовки к началу эпидемии в Украине?Неужели бараны думают, что украинцы сами в закрытых домах смогут произвести средства защиты, мед препараты, врачам боксы и костюмы....???А как с военными?

Предполагаю, что вирус в мире в рамках не удержат.

Пройдёт он по всему миру.

Переболеют...



Поскольку новый и корона, то смертность немного выше обычной.



Если Комаровский не соврал, то по его словам в США от обычного гриппы за этот год 10 тыс. смертей. И это норма.



А тут будет новый и корона, поэтому смертность будет выше.

Но не чума-то ведь... Предполагаю, что вирус в мире в рамках не удержат.Пройдёт он по всему миру.Переболеют...Поскольку новый и корона, то смертность немного выше обычной.Если Комаровский не соврал, то по его словам в США от обычного гриппы за этот год 10 тыс. смертей. И это норма.А тут будет новый и корона, поэтому смертность будет выше.Но не чума-то ведь... detroytred

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