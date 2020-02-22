Додано: Нед 23 лют, 2020 00:35

yanyura написав: Kudrjavuy написав: Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных.

За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом. Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных.За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.

Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят Volkov Commander, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander.

Автор программы — украинский программист Всеволод Волков.



Volkov Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkov_Commander

Norton Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander

Волков, Всеволод Владиславович - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87 Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander.Автор программы —программист Всеволод Волков.Volkov Commander -Norton Commander -Волков, Всеволод Владиславович -

Загон своего был по причине "технической отсталости".Вы видели те вычислительные машины?Они занимали по размерам целые корпуса зданий, с обслуживающим персоналом, и пр.А По мощности сравнимы с сегодняшним компом средней руки.Например в Донецке такой ВЦ находился на ДОНУГИ - ВУЗы время у него арендовали.В Днепре жили более зажиточно вузы имели не столь мощные но свои правда не все. Киев был завистью для всех... .(это по крайней мере, что приходилось видеть самому)У меня в 80е супруга в ВУЗе приходила на практические занятия - усё получалось, препод сам к ней на консультацию ходил - нормально мотивируя, что ... у него не получается и он не знает, как это делать.Объём языков(количество), скорость технических изменений, просто не позволяли владеть всем и сразу.В результате именно гениальные ростки, программы, базы оперативки,....- "подобрали чужие".Потому, что Права и доступа гений не имел к производству а тем более вычислительной техники.