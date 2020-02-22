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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5605560656075608
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Выбор у туземцев невелик:
- ездить на своих тазиках
- покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е)
- иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.

Свою нефть туземцы не *съедят*...
так питання почалось не з того що мають їсти туземці - свою нафту чи збагачувати захід і їздити на кращих ніж власні тазіки
Питання стояло
Чому складальний завод в росії будували
а в україні ні
Моя відповідь була наступна
1 В педераційників був профіцит в торгівлі з Заходом. а тому захід і збудував там підприємства з допомогою яких повністю чи частково ліквідовував цей профіцит
2 В України профіциту не було . а тому в нас можна було будувати тільки такі підприємства .які повинні будуть виходити на зовнішні ринки щоб самостійно заробляти валюту(грубо створити профіцит ,який потім західники повністю чи частково змоглиб покласти собі в кишеню0
3 Якби ми так як Польща чи Португалія - чітко показали себе часткою європейської моделі - можливо нам би допомогли
4 Поки ми . кидались то в сторону росії то в сторону Європи -* до нас інвестиції не йшли.

Я апеллировал исключительно относительно Вашего утверждения, что ничего местным не остаётся.

Относительно же рашки дело иначе.
Рашкованам была бы крайне невыгодна ситуация -- западные производства у нас и по низкопошлинному барьеру при *братстве*)) произведенные товары идут на их рынок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:27

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных.
За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.

Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят Volkov Commander, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander.
Автор программы — украинский программист Всеволод Волков.

Volkov Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkov_Commander
Norton Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
Волков, Всеволод Владиславович - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:35

  yanyura написав:
  Kudrjavuy написав:Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных.
За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.

Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят Volkov Commander, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander.
Автор программы — украинский программист Всеволод Волков.

Volkov Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkov_Commander
Norton Commander - https://ru.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
Волков, Всеволод Владиславович - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87

Загон своего был по причине "технической отсталости".
Вы видели те вычислительные машины?
Они занимали по размерам целые корпуса зданий, с обслуживающим персоналом, и пр.
А По мощности сравнимы с сегодняшним компом средней руки.

Например в Донецке такой ВЦ находился на ДОНУГИ - ВУЗы время у него арендовали.
В Днепре жили более зажиточно вузы имели не столь мощные но свои правда не все. Киев был завистью для всех... .(это по крайней мере, что приходилось видеть самому)


У меня в 80е супруга в ВУЗе приходила на практические занятия - усё получалось, препод сам к ней на консультацию ходил - нормально мотивируя, что ... у него не получается и он не знает, как это делать.
Объём языков(количество), скорость технических изменений, просто не позволяли владеть всем и сразу.
В результате именно гениальные ростки, программы, базы оперативки,....
- "подобрали чужие".

Потому, что Права и доступа гений не имел к производству а тем более вычислительной техники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:07

Kudrjavuy
Первый комп у меня появился в 1995-м - "Поиск-1.06" (Инет в 1997-м). Сперва был Norton Commander, но при первой возможности перешел на Volkov Commander, т.ч. знаю, о чем пишу.
Зображення
"Наири" увидел еще в 1976-м (куплена была ранее), была у нас в НИИ, но занимала не здание, а комнату, программы (задания) для нее задавали на перфокартах.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
:shock: :oops: :lol: - аж под ложечкой засосало ....
Я уже и названия забыл, ....
- У меня уникальная способность стирать лишнее из головы(оставлять образ).
- Вероятно это последствия "того сумасшествия".


yanyura
Видите, казалось с близкими возможностями сегодня, но под чужим контролем.
Расчёты делались такие, что и на компе сегодня не возможно заложить.(грубо говоря на пальцах)
К этому шли много лет но разными путями.

Как "говорят" не было капиталовложений в "свои технологии" - с началом эпидемии Китай в этой царыне я думаю не просядет, амеры -?
Или появятся новые "киты" в Африке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:24

Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел (Леонида Кожары) расследуется как умышленное убийство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
......
Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Фейсбук, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

https://interfax.com.ua/news/general/642846.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 02:21

  zРадио написав:Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.

https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-ot ... 75682.html

А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.

Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.

Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.

Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...

Процесс уже успешно идёт.
Коммунальные аварии постепенно становятся привычными. А превращение в "аграрную сверхдержаву" хорошо иллюстрируется новостью на сайте - https://news.finance.ua/ru/news/-/46561 ... lshe-vsego.
На главные 10 товаров в экспорте 2019 года приходится 43,2% всего украинского экспорта.

Из этих 10 товаров 6 с/х. Причем топ-3 - кукуруза, масло подсолнечное, пшеница - лидируют с большим отрывом.
Из оставшихся 4-х на гордое звание "промышленных" так-сяк тянут 2 - кабели и слябы.

Ещё интересно https://news.finance.ua/ru/news/-/46574 ... h-tablitsa. 46,4% расходов домохозяйства составляет питание, 13,1% коммуналка, в т.ч. льготы и субсидии 1,1% (8,4% всех расходов на коммуналку).
Правда, не понял - "житло, вода, ел.-енергiя, газ ..." - 14,7%, а "оплата житла, комун. продуктiв та послуг ..." - 13,1%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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