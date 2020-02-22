Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Выбор у туземцев невелик: - ездить на своих тазиках - покупать полностью готовые западные (качественные, конкурен-е) - иметь полный или пусть и сборочный производство на своём местном рынке.
Свою нефть туземцы не *съедят*...
так питання почалось не з того що мають їсти туземці - свою нафту чи збагачувати захід і їздити на кращих ніж власні тазіки Питання стояло Чому складальний завод в росії будували а в україні ні Моя відповідь була наступна 1 В педераційників був профіцит в торгівлі з Заходом. а тому захід і збудував там підприємства з допомогою яких повністю чи частково ліквідовував цей профіцит 2 В України профіциту не було . а тому в нас можна було будувати тільки такі підприємства .які повинні будуть виходити на зовнішні ринки щоб самостійно заробляти валюту(грубо створити профіцит ,який потім західники повністю чи частково змоглиб покласти собі в кишеню0 3 Якби ми так як Польща чи Португалія - чітко показали себе часткою європейської моделі - можливо нам би допомогли 4 Поки ми . кидались то в сторону росії то в сторону Європи -* до нас інвестиції не йшли.
Я апеллировал исключительно относительно Вашего утверждения, что ничего местным не остаётся.
Относительно же рашки дело иначе. Рашкованам была бы крайне невыгодна ситуация -- западные производства у нас и по низкопошлинному барьеру при *братстве*)) произведенные товары идут на их рынок.
Kudrjavuy написав:Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных. За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.
Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят Volkov Commander, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander. Автор программы — украинский программист Всеволод Волков.
Kudrjavuy написав:Но именно в Украине "технологий" было на порядок выше как советских так и западных. За исключением компьютерных, хотя по развитию превосходили - но официально они были в загоне совковом.
Те, кто "работали" еще в DOSе, помнят Volkov Commander, который был проще и имел больше возможностей, чем Norton Commander. Автор программы — украинский программист Всеволод Волков.
Загон своего был по причине "технической отсталости". Вы видели те вычислительные машины? Они занимали по размерам целые корпуса зданий, с обслуживающим персоналом, и пр. А По мощности сравнимы с сегодняшним компом средней руки.
Например в Донецке такой ВЦ находился на ДОНУГИ - ВУЗы время у него арендовали. В Днепре жили более зажиточно вузы имели не столь мощные но свои правда не все. Киев был завистью для всех... .(это по крайней мере, что приходилось видеть самому)
У меня в 80е супруга в ВУЗе приходила на практические занятия - усё получалось, препод сам к ней на консультацию ходил - нормально мотивируя, что ... у него не получается и он не знает, как это делать. Объём языков(количество), скорость технических изменений, просто не позволяли владеть всем и сразу. В результате именно гениальные ростки, программы, базы оперативки,.... - "подобрали чужие".
Потому, что Права и доступа гений не имел к производству а тем более вычислительной техники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Первый комп у меня появился в 1995-м - "Поиск-1.06" (Инет в 1997-м). Сперва был Norton Commander, но при первой возможности перешел на Volkov Commander, т.ч. знаю, о чем пишу. "Наири" увидел еще в 1976-м (куплена была ранее), была у нас в НИИ, но занимала не здание, а комнату, программы (задания) для нее задавали на перфокартах.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - аж под ложечкой засосало .... Я уже и названия забыл, .... - У меня уникальная способность стирать лишнее из головы(оставлять образ). - Вероятно это последствия "того сумасшествия".
yanyura Видите, казалось с близкими возможностями сегодня, но под чужим контролем. Расчёты делались такие, что и на компе сегодня не возможно заложить.(грубо говоря на пальцах) К этому шли много лет но разными путями.
Как "говорят" не было капиталовложений в "свои технологии" - с началом эпидемии Китай в этой царыне я думаю не просядет, амеры -? Или появятся новые "киты" в Африке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел (Леонида Кожары) расследуется как умышленное убийство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. ...... Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Фейсбук, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
zРадио написав:Французы останавливают блок АЭС, эксплуатирующийся с 1977-го года. С учетом их огромной экспертизы в атомной энергетике, вероятно, это предельный срок безопасной эксплуатации реакторов тех годов постройки.
А в Украине целых 6 блоков из 15 действующих были запущены с 1980-го по 1985-й. 2 на Ровенской, 2 на Запорожской и 2 на Южноукраинской.
Значит, в течение 5-10 следующих лет и нам придется их закрывать.
Напомню, что на сегодня 15 блоков АЭС генерируют 55% всего электричества в стране. Т.е. доля 1 блока +/- 4%. Более старые - чуть меньше, менее старые - чуть больше. 6 блоков потянут на 20% примерно.
Милованов там недавно рассказывал о нашей предельно изношенной инфраструктуре - так вот мы вступаем в эпоху массового завершения предельных сроков эксплуатации клятого советского наследия - электростанций, шахт, рудников, заводов, мостов, ж/д хозяйства, канализационных сооружений в городах и пр. По завершению этого процесса сельское хозяйство легко займет 30-40% в структуре ВВП. Вот уж точно будет аграрная сверхдержава...
На главные 10 товаров в экспорте 2019 года приходится 43,2% всего украинского экспорта.
Из этих 10 товаров 6 с/х. Причем топ-3 - кукуруза, масло подсолнечное, пшеница - лидируют с большим отрывом. Из оставшихся 4-х на гордое звание "промышленных" так-сяк тянут 2 - кабели и слябы.
Ещё интересно https://news.finance.ua/ru/news/-/46574 ... h-tablitsa. 46,4% расходов домохозяйства составляет питание, 13,1% коммуналка, в т.ч. льготы и субсидии 1,1% (8,4% всех расходов на коммуналку). Правда, не понял - "житло, вода, ел.-енергiя, газ ..." - 14,7%, а "оплата житла, комун. продуктiв та послуг ..." - 13,1%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
На главные 10 товаров в экспорте 2019 года приходится 43,2% всего украинского экспорта.
Из этих 10 товаров 6 с/х. Причем топ-3 - кукуруза, масло подсолнечное, пшеница - лидируют с большим отрывом. Из оставшихся 4-х на гордое звание "промышленных" так-сяк тянут 2 - кабели и слябы.
Ни ты, ни твой заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка не рубите фишку. Тебе, забитому пенсу и ватану, это простительно, но замминистра просто поражает … Докладываю. По самым скромным и заниженным данным. У нас 100 тыщ программеров работают на западные компании. Возьмем среднюю месячную з/п $3 тыщи … Их совокупные месячные поступления составляют $300 миллионов. В год $3 млрд. 600 млн.! Сидя дома. Не нанося экологического ущерба. Как огромная корпорация. А вы тут про кукурузу, слябы и навоз. Передай этому замминистра пусть засунет в жёпу свои данные. На дворе 21-й век. Надо по современному смотреть на жизнь и действительность.
И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:
В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».