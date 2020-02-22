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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5606560756085609 Додано: Нед 23 лют, 2020 09:40 Starikan написав: Беда в том, что айтишники уезжают.

И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.



Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.



Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна. Беда в том, что айтишники уезжают.И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.



"место проклятое" ? "место проклятое" ? Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 23 лют, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2354 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 09:40 Libo написав: PS



И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:



В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік.

Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ».

«IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона.

Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.

Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції». PSИ тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік.Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ».«IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона.Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».

Как раз в этом и "проблема".

"Проблема" по криминальной схеме правильного отбора "дополнительной прибыли" и налогам.

Стоит криминалу "возглавить это" - специалисты разбегуться.

- А "воровать" у кого?(отбирать и выводить дополнительную прибыль)

Если рабочий на казённом заводе фактически платит - вернее работает с двойным налогообложением.

Но результат в виде социальных гарантий уходит мимо его.



Здесь и начинаются противоречия озвученные ранее.

Специалисты работают на дядю - дядя уже предупредил о возможности наступления времени "Х", когда со всех за свои ништяшки попросит деньги(за интеллектуальную собственность) и попросит так, что нельзя отказаться.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Как раз в этом и "проблема"."Проблема" по криминальной схеме правильного отбора "дополнительной прибыли" и налогам.Стоит криминалу "возглавить это" - специалисты разбегуться.- А "воровать" у кого?(отбирать и выводить дополнительную прибыль)Если рабочий на казённом заводе фактически платит - вернее работает с двойным налогообложением.Но результат в виде социальных гарантий уходит мимо его.Здесь и начинаются противоречия озвученные ранее. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 лют, 2020 09:54, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7938 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 09:44 Starikan написав: Libo написав: PS

И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:

В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік.

Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ».

«IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона.

Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.

Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції». PSИ тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік.Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ».«IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона.Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».

Беда в том, что айтишники уезжают.

И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.



Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.



Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна. Беда в том, что айтишники уезжают.И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.

Испания

Турция

Греция

С теми, кто в Польше не особо контактирую - но они уже получили Немецкое гражданство.

.............

Уже после начала конфликта получили гражданство, купили СВОЁ жильё и обустроили жизнь. Те, кто не выехал, остался в Украине - ......попали.



А в это самое время пошло и в Италии:

"Нас тоже закидают камнями?". В Италии паника из-за коронавируса. Блокируют целые города. Украинские заробитчане боятся травли на родине

https://strana.ua/articles/251219-v-ita ... isty-.html ИспанияТурцияГрецияС теми, кто в Польше не особо контактирую - но они уже получили Немецкое гражданство..............Уже после начала конфликта получили гражданство, купили СВОЁ жильё и обустроили жизнь. Те, кто не выехал, остался в Украине - ......попали.А в это самое время пошло и в Италии: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7938 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5606560756085609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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