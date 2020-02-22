Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Беда в том, что айтишники уезжают. И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.
Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.
Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.
"место проклятое" ?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 23 лют, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:
В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Как раз в этом и "проблема". "Проблема" по криминальной схеме правильного отбора "дополнительной прибыли" и налогам. Стоит криминалу "возглавить это" - специалисты разбегуться. - А "воровать" у кого?(отбирать и выводить дополнительную прибыль) Если рабочий на казённом заводе фактически платит - вернее работает с двойным налогообложением. Но результат в виде социальных гарантий уходит мимо его.
Здесь и начинаются противоречия озвученные ранее. Специалисты работают на дядю - дядя уже предупредил о возможности наступления времени "Х", когда со всех за свои ништяшки попросит деньги(за интеллектуальную собственность) и попросит так, что нельзя отказаться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 лют, 2020 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Libo написав:PS И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация: В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Беда в том, что айтишники уезжают. И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.
Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.
Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.
Испания Турция Греция С теми, кто в Польше не особо контактирую - но они уже получили Немецкое гражданство. ............. Уже после начала конфликта получили гражданство, купили СВОЁ жильё и обустроили жизнь. Те, кто не выехал, остался в Украине - ......попали.
А в это самое время пошло и в Италии:
"Нас тоже закидают камнями?". В Италии паника из-за коронавируса. Блокируют целые города. Украинские заробитчане боятся травли на родине
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.