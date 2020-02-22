Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Беда в том, что айтишники уезжают. И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.
Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.
Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.
"место проклятое" ?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 23 лют, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:
В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Как раз в этом и "проблема". "Проблема" по криминальной схеме правильного отбора "дополнительной прибыли" и налогам. Стоит криминалу "возглавить это" - специалисты разбегуться. - А "воровать" у кого?(отбирать и выводить дополнительную прибыль) Если рабочий на казённом заводе фактически платит - вернее работает с двойным налогообложением. Но результат в виде социальных гарантий уходит мимо его.
Здесь и начинаются противоречия озвученные ранее. Специалисты работают на дядю - дядя уже предупредил о возможности наступления времени "Х", когда со всех за свои ништяшки попросит деньги(за интеллектуальную собственность) и попросит так, что нельзя отказаться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 лют, 2020 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Libo написав:PS И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация: В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Беда в том, что айтишники уезжают. И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с 4м рейхом, и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе.
Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах.
Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.
Испания Турция Греция С теми, кто в Польше не особо контактирую - но они уже получили Немецкое гражданство. ............. Уже после начала конфликта получили гражданство, купили СВОЁ жильё и обустроили жизнь. Те, кто не выехал, остался в Украине - ......попали.
А в это самое время пошло и в Италии:
"Нас тоже закидают камнями?". В Италии паника из-за коронавируса. Блокируют целые города. Украинские заробитчане боятся травли на родине
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Комитет избирателей Украины проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского за год. Как отметили в КИУ, значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным образом.
Какой смысл был увольнять ту же Супрун, если все равно гробят медицину аккурат по ее сценариям?
Это передовицы сегодняшнего финанса:
Правда слишком скромно...прокоментированно. Существует ещё и "лицо заинтересованное" в виде собственника проззоро. с 3%.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав: Беда в том, что айтишники уезжают. И не потому, что здесь мало платят (с учетом налогов - не так уж далеко от уровня западных стран), а просто не хотят жить в стране, расположенной рядом с Третьим Римом (точнее, с 4м рейхом), и населенной наридом и избранным им "руководством", которые за последнее время проявили себя в полной красе. Во всяком случае - это мнение старшего сына и его друзей, обосновавшихся в Штатах. Конечно, свято место пусто не бывает, на смену придут другие, но перспектива не очень понятна.
"место проклятое" ?
В известном смысле да. Объективные причины, уходящие в даль времен, когда-то подробно обсуждались на мортимеровской ветке (Мортимер, Детройтред, козак (не КХ) и др. ).
В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, они считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата.
Сейчас буду писать петицию в ОП и ВР. Согласен и на 200 евро в гривневом экв.
Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Так, на 1 января численность наличного населения в Украине составляла 41902,4 тысяч человек. Таким образом, за декабрь население сократилось на 20,3 тысячи.
Перспектива выжить у 23% от 37 (это о статистике кому жить хорошо) - Остальные за бортом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:От таке враження - насправді це не враження - а так і відбувається - цілеспрямовано підгодовують приватну енергетику і вбивають державну . Причому чи буде хтось цю електрику купувати - взагалі не цікавить нікого - бо а куди ж ти подінешся . Все більше і більше риторика Кудрявого набуває актуальності . Єдине що - діагноз є - але лікування якось ніхто не пропонує . Максимум - кудись втекти ...
да рецептов для лікування полно, они всем известны, да кто ж их использовать будет, если вместо дипломированных докторов с практикой, лікуванням занимаются шарлатаны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И тут же вдогонку моим прикидкам пришла свежая и уточняющая информация:
В Україні має втричі зрости кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити у бюджет 13 мільярдів доларів на рік. Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявила перша заступниця комітету Кіра Рудик, передає «Укрінформ». «IT-галузь швидко зростає, і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік», — сказала вона. Рудик уточнила, що за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів. Другим завданням вона вказала збільшення кількості IT-спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це, на її думку, важливо тому, що «IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції».
Как Вы написали в предыдущем посте "засуньте в жепу" свои и Киры Рудик расчёты. Вам как простому "капитану" это простительно, но "перша заступниця комітету" просто поражает". "має" и "завдання" это не факт, а мечты. Типа гиперлупа. Таких мечтаний было уже много, начиная с золота Полуботка. Сомневаюсь, что цифра 650 тыс. программистов реальна для Украины. Но в любом случае ни Ваша цифра 3,6 млрд. долл., ни цифра Рудик 13 млрд. это никак не доходы бюджета, а в лучшем случае приход валюты в страну. Бюджет с этих денег получит копейки (сравнительно). Польза для государства примерно такая же как от заробитчан. И всего 3 с/х продукта - кукуруза, подсолн. масло и пшеница уже сегодня дают 12,63 млрд. долл. экспорта + продукты для потребления внутри страны. Число занятых в производстве этих 3 продуктов не знаю, но подозреваю, что меньше 650 тыс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.