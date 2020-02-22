Додано: Нед 23 лют, 2020 13:02

Я из "проклятого призова".

Как в армии так по возвращению - вернулся в Вуз со статусом - профильной классностью и закрытым делом, ... нач кафедры доплачивал стипендию - только, что бы не ходил и не появлялся.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.