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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5607560856095610
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:43

  yanyura написав:Зображення

Вспомнилась молодость...

*Коммунистическая символика отсутствует.

Браво!
Может для ВСЕХ, пока мы живы попросить мондера сделать "ветку памяти" и "средств." Дабы типа голосовалки можно было регулировать, вставлять периоды, действия, ....

Причина рекомендую:
1, https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-1/
2. https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-2/
Например для меня, как "восьмидесятника" - здесь отсутствует целый ряд "горячих точек". А за них пацаны были награждены боевыми медалями и орденами, не вернулось...
Ляпать языком, ... не по причине подписок - по причине памяти.
Дабы "глашатаи с Востока" не "забывали" - и СКОЛЬКО это стоило, и во что сейчас РФ загоняет весь мир.
Я например в восторге от Грузинского проекта Красной звезды со свастикой названия не помню, и искать не хочется.
Свою ветку похороненных средств, людей, отношений,....

Для памяти ВСЕХ - кто "собирал Украину" и тех, кто её "продаёт".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 лют, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:46

  yanyura написав:Зображення

Вспомнилась молодость...

*Коммунистическая символика отсутствует.


+
Самая блатная должность была хлеборез )))


Масло съели - День прошел

Дембель масло не ест, не солидно, надо отдать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:55

  freeze написав: Самая блатная должность была хлеборез )))
Масло съели - День прошел
Дембель масло не ест, не солидно, надо отдать

Я был "делителем масла". За столом было 19 человек :mrgreen:
Впрочем, всё это было баловство - 2 мес. военных лагерей после 4 курса.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:02

Re: Політичні дискусії

Я из "проклятого призова".
Как в армии так по возвращению - вернулся в Вуз со статусом - профильной классностью и закрытым делом, ... нач кафедры доплачивал стипендию - только, что бы не ходил и не появлялся.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:50

  yanyura написав:Зображення

Вспомнилась молодость...

*Коммунистическая символика отсутствует.

Коли потрапив в наряд, в учебці, зміг наїстися досхочу - 10 стандартних порцій влізло. :)
І так був худий, і ще мінус 5 кг - ніколи так мало не важив, ні до, ні після.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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