Додано: Нед 23 лют, 2020 15:42

Телеканал Интер, о ужас, показал сегодня два фильма - В зоне особого внимания и Ответный ход.

У Вятровича обострение, будет срочный сбор Нацрады. Совсем ребят перестали уважать.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.