Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, они считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата.
Сейчас буду писать петицию в ОП и ВР. Согласен и на 200 евро в гривневом экв.
А представь, сколько компенсации нужно платить фарионшам и кубивым за годы мучений в активе комсомола Львовского университета
Как же над людьми издевались эти безбожные совки - никакой тебе карьеры и талонов на еду без добровольно-принудительного членства в клятой компартии. И пусть гідність важна, но колбаса на столе - важнее...
Браво! Может для ВСЕХ, пока мы живы попросить мондера сделать "ветку памяти" и "средств." Дабы типа голосовалки можно было регулировать, вставлять периоды, действия, ....
Причина рекомендую: 1, https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-1/ 2. https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-2/ Например для меня, как "восьмидесятника" - здесь отсутствует целый ряд "горячих точек". А за них пацаны были награждены боевыми медалями и орденами, не вернулось... Ляпать языком, ... не по причине подписок - по причине памяти. Дабы "глашатаи с Востока" не "забывали" - и СКОЛЬКО это стоило, и во что сейчас РФ загоняет весь мир. Я например в восторге от Грузинского проекта Красной звезды со свастикой названия не помню, и искать не хочется. Свою ветку похороненных средств, людей, отношений,....
Для памяти ВСЕХ - кто "собирал Украину" и тех, кто её "продаёт".