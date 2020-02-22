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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5607560856095610
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:50

  yanyura написав:Зображення

Вспомнилась молодость...

*Коммунистическая символика отсутствует.

Коли потрапив в наряд, в учебці, зміг наїстися досхочу - 10 стандартних порцій влізло. :)
І так був худий, і ще мінус 5 кг - ніколи так мало не важив, ні до, ні після.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:42

Телеканал Интер, о ужас, показал сегодня два фильма - В зоне особого внимания и Ответный ход.
У Вятровича обострение, будет срочный сбор Нацрады. Совсем ребят перестали уважать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:52

  Starikan написав:
В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, они считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата.

Сейчас буду писать петицию в ОП и ВР.
Согласен и на 200 евро в гривневом экв.


А представь, сколько компенсации нужно платить фарионшам и кубивым за годы мучений в активе комсомола Львовского университета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Как же над людьми издевались эти безбожные совки - никакой тебе карьеры и талонов на еду без добровольно-принудительного членства в клятой компартии. И пусть гідність важна, но колбаса на столе - важнее...
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:15

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:Зображення

Вспомнилась молодость...

*Коммунистическая символика отсутствует.

Браво!
Может для ВСЕХ, пока мы живы попросить мондера сделать "ветку памяти" и "средств." Дабы типа голосовалки можно было регулировать, вставлять периоды, действия, ....

Причина рекомендую:
1, https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-1/
2. https://defence-line.org/2020/02/den-zaxvata-chast-2/
Например для меня, как "восьмидесятника" - здесь отсутствует целый ряд "горячих точек". А за них пацаны были награждены боевыми медалями и орденами, не вернулось...
Ляпать языком, ... не по причине подписок - по причине памяти.
Дабы "глашатаи с Востока" не "забывали" - и СКОЛЬКО это стоило, и во что сейчас РФ загоняет весь мир.
Я например в восторге от Грузинского проекта Красной звезды со свастикой названия не помню, и искать не хочется.
Свою ветку похороненных средств, людей, отношений,....

Для памяти ВСЕХ - кто "собирал Украину" и тех, кто её "продаёт".
Конкретнее, что именно вы предлагаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:27

  Faceless написав:Конкретнее, что именно вы предлагаете?


Слова Кудрявый и Конкретно являются антагонистами )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:22

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-02-23

1) Российские оккупационные войска ночью пошли в новую атаку – штаб

Атака оккупантов на Донбассе: бойцы 93-й бригады ликвидировали наемника ВС России

2) Во время сегодняшнего обследования эвакуированных из Китая украинцев симптомов коронавируса не выявлено - Минздрав

У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными украинцами в Новых Санжарах - журналист (фото)

3) Глава Тернопольской ОГА подал в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

Мы - жители Новых Санжар: опубликовано видеообращение “титушек”, которых обвинили в провокациях 20 февраля
Шоу продолжается ...

4) Победа Украины в Гааге: трибунал указал на необходимость юрэкспертизы действий России на Азове
Арбитражный трибунал в Гааге, созданный в рамках Постоянного третейского суда в соответствии с VII приложением Конвенции ООН по морскому праву, указал на необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановки судов в Азовском море.

5) На акции за увольнение Авакова под ОП произошла потасовка с полицией (фото, видео)

6) В доме экс-главы МИД Кожары застрелен человек - СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий.

Полиция будет расследовать смерть экс-руководителя телеканала "Интер" Старицкого как умышленное убийство
Пока не понимаю, чем меня привлекла эта новость. Оставлю для истории

7) Прокуратура открыла уголовное производство против нардепа-кнопкодава (видео)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:34

  Starikan написав:
В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, они считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата.

Сейчас буду писать петицию в ОП и ВР.
Согласен и на 200 евро в гривневом экв.

И за комсомолию неплохо бы по 400 ойро
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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