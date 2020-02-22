Коли потрапив в наряд, в учебці, зміг наїстися досхочу - 10 стандартних порцій влізло.
І так був худий, і ще мінус 5 кг - ніколи так мало не важив, ні до, ні після.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:50
Коли потрапив в наряд, в учебці, зміг наїстися досхочу - 10 стандартних порцій влізло.
І так був худий, і ще мінус 5 кг - ніколи так мало не важив, ні до, ні після.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:42
Телеканал Интер, о ужас, показал сегодня два фильма - В зоне особого внимания и Ответный ход.
У Вятровича обострение, будет срочный сбор Нацрады. Совсем ребят перестали уважать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:52
А представь, сколько компенсации нужно платить фарионшам и кубивым за годы мучений в активе комсомола Львовского университета
Как же над людьми издевались эти безбожные совки - никакой тебе карьеры и талонов на еду без добровольно-принудительного членства в клятой компартии. И пусть гідність важна, но колбаса на столе - важнее...
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:15
Re: Політичні дискусії
Конкретнее, что именно вы предлагаете?
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:27
Слова Кудрявый и Конкретно являются антагонистами )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:22
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2020-02-23
1)
2)
3)
Шоу продолжается ...
4)
5)
6)
Пока не понимаю, чем меня привлекла эта новость. Оставлю для истории
7)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:34
И за комсомолию неплохо бы по 400 ойро
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:58
8)
Додано: Нед 23 лют, 2020 19:16
Аlександр
Ссылку давай на высказывание Трампа
Только не из российской помойки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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