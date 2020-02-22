А чё, в комсомоле не состояли ?
Тогда, не примазывайтесь к выплатам
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:00
А чё, в комсомоле не состояли ?
Тогда, не примазывайтесь к выплатам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:18
Сам ты с помоек постишься
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09
Re: Політичні дискусії
Ну почему же, состоял. Правда рядовым членом, в отличие от упомянутых перекрасившихся персонажей.
Но лицемерить, что меня заставили вступить туда пытками и претендовать на компенсацию, как, например, состарившийся научный сотрудник, не буду конечно.
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:26
Не вижу ничего особенного в его высказывании.
Все этого хотят, кому нужен военный конфликт в Европе?
Кроме фюрера всея руси, разумеется.
Чому бідний? - Тому що дурний
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