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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5608560956105611
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:00

  fokus написав:
  pesikot написав:И за комсомолию неплохо бы по 400 ойро

А партейным по 800? :mrgreen:
Ну Фарион может и устроит, а для Турчинова сумма мелковата. Или ему, как «репрессированному» коммуняке, в десятикратном размере? :)

А чё, в комсомоле не состояли ?
Тогда, не примазывайтесь к выплатам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:18

  pesikot написав:Аlександр
Ссылку давай на высказывание Трампа
Только не из российской помойки

Сам ты с помоек постишься :mrgreen:
On Ukraine and Russia:

"I'd like to see them come together. If they came together in the sense that they got along with each other, that would be a great thing for the world."

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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:А чё, в комсомоле не состояли ? Тогда, не примазывайтесь к выплатам

Ну почему же, состоял. Правда рядовым членом, в отличие от упомянутых перекрасившихся персонажей.
Но лицемерить, что меня заставили вступить туда пытками и претендовать на компенсацию, как, например, состарившийся научный сотрудник, не буду конечно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:26

  pesikot написав:Аlександр
Ссылку давай на высказывание Трампа
Только не из российской помойки

Не вижу ничего особенного в его высказывании.
Все этого хотят, кому нужен военный конфликт в Европе?
Кроме фюрера всея руси, разумеется.
Чому бідний? - Тому що дурний
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