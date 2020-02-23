Додано: Нед 23 лют, 2020 22:09

Смеясь над Украиной, мы унижаем сами себя.



Колумнист рассуждает о нашем отношении к соседям, которое сильно ухудшилось после недоброжелательного приема местными жителями своих сограждан из Китая.



Образ украинцев, которые все просрали и якобы лишились всякой национальной субъектности, выполняет роль обезболивающего для нашего собственного сознания.



Это мы, как и украинцы, просрали 30 лет. Мы - перестали быть индустриальной, научной и культурной сверхдержавой. Мы пребываем в распаде и мечемся, не понимая, на что же нам опереться и какое будущее мы хотим построить.



Когда мы пишем про экономику, мы имеем в виду очередной трубопровод и угольный разрез, а не автоконцерн. Наш разговор о русской культуре быстро заканчивается перечислением тезисов о пятой колонне, которая ведет идеологическую войну против многонационального народа Российской Федерации.



Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.



Полтавские крестьяне, которые забрасывают автобус с эвакуированными из Уханя согражданнами, ведут себя точно так же, как крестьяне в Челябинской области неделю назад, которые перекрыли дорогу и не давали завести к себе на карантин китайцев.



То, что в России обошлось без камней, не меняет ровным счетом ничего.



Люди боятся. Люди не верят . Люди смотрят на состояние местной больницы и понимают, что случись чего - им конец. И детям их - конец, и внукам. Все вымрут.



Это - наше общее тридцатилетнее наследие . Мы, как и украинцы, одичали и свалились в эпоху, когда лечатся травами и здоровым образом жизни, а зарабатывают на жизнь отхожим промыслом - в польском Познани или русской Москве. Разницы никакой нет.



От горящих покрышек нас отделяет лишь несколько сотен тысяч полицейских и росгвардейцев. Но для того, чтобы корчить из себя настоящих «белых людей», несущих свет «одичалым» - этого маловато.



Фантазии разнообразных политиков на предмет экономической, а главное культурной экспансии, которую должна осуществлять Россия, не основаны ни на чем, кроме того, что 250 миллионов человек в мире говорят и думают по-русски. И что? Что это меняет?



Как испанский язык делает Маркеса или Кортасара европейцами? Готова ли Аргентина вернуться в родную испанскую гавань? А Бразилия - в родную португальскую?



Хватит врать самим себе . Мы не лучше украинцев. Мы не являемся для них никаким примером. Как и для белоруссов, кстати.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.