А чё, в комсомоле не состояли ?
Тогда, не примазывайтесь к выплатам
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:00
А чё, в комсомоле не состояли ?
Тогда, не примазывайтесь к выплатам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:18
Сам ты с помоек постишься
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09
Re: Політичні дискусії
Ну почему же, состоял. Правда рядовым членом, в отличие от упомянутых перекрасившихся персонажей.
Но лицемерить, что меня заставили вступить туда пытками и претендовать на компенсацию, как, например, состарившийся научный сотрудник, не буду конечно.
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:26
Не вижу ничего особенного в его высказывании.
Все этого хотят, кому нужен военный конфликт в Европе?
Кроме фюрера всея руси, разумеется.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:28
А октябрятам?
Я не претендую, не застал.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:36
Re: Політичні дискусії
О, уже некоторые в ряд выстроились за добавкой в 220 евро, а некоторые и на премию за комсомол )))
Фейк это! Развод .... )))
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:09
Погляд із за поребрика
Смеясь над Украиной, мы унижаем сами себя.
Колумнист рассуждает о нашем отношении к соседям, которое сильно ухудшилось после недоброжелательного приема местными жителями своих сограждан из Китая.
Образ украинцев, которые все просрали и якобы лишились всякой национальной субъектности, выполняет роль обезболивающего для нашего собственного сознания.
Это мы, как и украинцы, просрали 30 лет. Мы - перестали быть индустриальной, научной и культурной сверхдержавой. Мы пребываем в распаде и мечемся, не понимая, на что же нам опереться и какое будущее мы хотим построить.
Когда мы пишем про экономику, мы имеем в виду очередной трубопровод и угольный разрез, а не автоконцерн. Наш разговор о русской культуре быстро заканчивается перечислением тезисов о пятой колонне, которая ведет идеологическую войну против многонационального народа Российской Федерации.
Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.
Полтавские крестьяне, которые забрасывают автобус с эвакуированными из Уханя согражданнами, ведут себя точно так же, как крестьяне в Челябинской области неделю назад, которые перекрыли дорогу и не давали завести к себе на карантин китайцев.
То, что в России обошлось без камней, не меняет ровным счетом ничего.
Люди боятся. Люди не верят. Люди смотрят на состояние местной больницы и понимают, что случись чего - им конец. И детям их - конец, и внукам. Все вымрут.
Это - наше общее тридцатилетнее наследие. Мы, как и украинцы, одичали и свалились в эпоху, когда лечатся травами и здоровым образом жизни, а зарабатывают на жизнь отхожим промыслом - в польском Познани или русской Москве. Разницы никакой нет.
От горящих покрышек нас отделяет лишь несколько сотен тысяч полицейских и росгвардейцев. Но для того, чтобы корчить из себя настоящих «белых людей», несущих свет «одичалым» - этого маловато.
Фантазии разнообразных политиков на предмет экономической, а главное культурной экспансии, которую должна осуществлять Россия, не основаны ни на чем, кроме того, что 250 миллионов человек в мире говорят и думают по-русски. И что? Что это меняет?
Как испанский язык делает Маркеса или Кортасара европейцами? Готова ли Аргентина вернуться в родную испанскую гавань? А Бразилия - в родную португальскую?
Хватит врать самим себе. Мы не лучше украинцев. Мы не являемся для них никаким примером. Как и для белоруссов, кстати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 24 лют, 2020 01:04
Re: Політичні дискусії
...
Востаннє редагувалось freeze в Пон 24 лют, 2020 02:44, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 24 лют, 2020 01:09
Потом Трамп добавил если Крым вернёт; разумеется. Тогда сразу мир дружба жвачка
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 лют, 2020 04:17
Слова Кудрявый и Конкретно являются антагонистами )))[/quote]
Конкретно в чём?
И по какому пункту разрешения?
1.Я уже высказался - без критического пересмотра всей деятельности с 92 года - не о чём вести речь.
2. Украина - волшебная страна!
В случае иностранной агрессии - все ищут средства на ведение войны и только Украина за этот период не смотря на вливания от населения, официальных от "внешних инвесторов", ..... - вывела в 2 раза больше.
3. И если в 90м в Украину возвращали средства, специалистов, "технологии"... - то сейчас спасам их на вывод в РФ?
Я отвечаю критическим вопросом. Каждый пункт имеет свою конкретику.
Что Вы хотите услышать?
Наша история в составе СССР:
Участие в Войнах - количество средств потраченный на Войну.
Потери от имперской политики. Например:
Война Вьетнама с Китаем 79-90.
У кого какой доступ к архивным данным - сколько потрачено, сколько не вернулось?
Количество снаряженных кораблей, погибших солдат....
Польша времён восхождения "Солидарности"-87год: - с Аэропорта Запорожье колоннами в 10 машин каждую ночь уходили колоннами АНтеи до десятка машин каждые пять минут - везли продукты, снаряжение,....
Сколько "Мы" потеряли?
"Войной" я называю и голодомор, и выселение крымских татар,....ВСЁ, что направлено против Украины и её основы.Населения, истории, территории, экономики, ....
Империя на это имела свой взгяд, мы же сможем подбить "историю".
Типа по правую сторону Таблица "событие", параллельно форум и на основании внесённого в обсуждении кореектировка таблички.
Ведь в деньгах невозможно оценить голодомор, или выселение Татар, потери от войны с Бандеровским(освободительным движением) движением, захват Крыма,...
Но это всё и есть "Потери Украины" из-за участия в... или действиях направленных против её.
Ведь даже здесь обсуждаемые вещи - это и есть история Войны против Украины с ежедневными "потерями" людей, заводов, городов,.... - это правда уже комплексно, но факт есть - внешняя вооруженная агрессия И внутренний Враг.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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