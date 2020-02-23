Додано: Пон 24 лют, 2020 05:21

Рекомендую:

О Крыме, о некоторых раличных аспектах в РФ, Украине, Крыме, о процветающей экономике и непомерном росте в Крыму, за счёт дешевизны рабочей силы,... и чего выезжают.





Почему из-за нищенского дохода населения нет жизни, кто выводит деньги, и пр.



Примитивно, срачь для тех, кто никогда ничего не делал.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.