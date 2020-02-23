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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5609561056115612
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 04:49

8) Трамп сделал неожиданное заявление по России и Украине
"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира"


Это напоминание: пацаны давно усё порешали, а Вовчик Зе ерепениться.
Каждый боится дословно озвучить всё украинцам.
Лукаш - это в прямом эфире высказала - видео я выставлял.
Там со всей тирады 30 минут по сути остальное 1,5 часа кудахтанье.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 05:21

Рекомендую:
О Крыме, о некоторых раличных аспектах в РФ, Украине, Крыме, о процветающей экономике и непомерном росте в Крыму, за счёт дешевизны рабочей силы,... и чего выезжают.


Почему из-за нищенского дохода населения нет жизни, кто выводит деньги, и пр.

Примитивно, срачь для тех, кто никогда ничего не делал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 05:35

В Европе "Первый пошел":
https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html
Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:51

  Kudrjavuy написав:В Европе "Первый пошел":
https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html
Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены.


ждём эвакуацию из италии ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:59

очень здравый взгляд из расии
https://www.youtube.com/watch?v=hfz7yg9_5RM

ничего, в принципе, нового, но это "разъяснение" с "той стороны", для тех, кому ещё не ясно на "этой".
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  #<1 ... 5609561056115612
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