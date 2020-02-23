Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира"
Это напоминание: пацаны давно усё порешали, а Вовчик Зе ерепениться. Каждый боится дословно озвучить всё украинцам. Лукаш - это в прямом эфире высказала - видео я выставлял. Там со всей тирады 30 минут по сути остальное 1,5 часа кудахтанье.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Почему из-за нищенского дохода населения нет жизни, кто выводит деньги, и пр.
Примитивно, срачь для тех, кто никогда ничего не делал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса
Странно, что заробитчане не оповещены.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.